Van Zlatan tot Musk: bekende koppen tekenen present tijdens WK-finale in Qatar

Schoon volk in de tribune. Heel wat bekende personen wonen de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk bij. Van David Beckham over Emmanuel Macron tot Elon Musk.

‘t Is geen toeval dat David Beckham aanwezig is in het Lusail Stadium. De Engelse voetbalvedette is als ambassadeur betrokken bij de organisatie en vindt het toernooi een succes qua fanbeleving en spelkwaliteit. “Fans vanuit de hele wereld zien samenkomen en het niveau van het voetbal, het is prachtig geweest”, aldus Beckham. “Het is een voorrecht geweest om te zien hoe uitgelaten de fans zijn en hoeveel plezier ze hebben.”

De voormalige middenvelder, die zelf meespeelde op drie WK’s, heeft ook lof voor het niveau van de deelnemende landen en vindt de timing van het toernooi, midden in het seizoen, een pluspunt. “Het niveau van het voetbal is ongelofelijk geweest. Ik ben altijd een voorstander geweest om het WK in het midden van het seizoen te spelen, want ik wist dat de spelers fris zouden zijn en de fitness- en energielevels hoger zouden zijn.”

‘Becks’ heeft daarnaast lovende woorden voor het middenveld van WK-verrassing Marokko en onderstreept de verdiensten van Kylian Mbappé en Lionel Messi, de twee supersterren die zondagnamiddag in de finale tegenover elkaar staan. “Kylian Mbappé heeft een uitstekend toernooi achter de rug. Wanneer hij de bal aan de voet heeft, voel je de energie in het stadion stijgen. En Lionel Messi, wat kan je nog zeggen? Hij is op en naast het veld speciaal. Hem zien spelen op dit WK voelt anders. Hij heeft goeie teamgenoten rond zich maar hij heeft zich de leider getoond. Je voelt het in elke wedstrijd. Het is speciaal om te zien.”

De bekende koppen in het stadion:

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Emmanuel Macron. © Photo News

Volledig scherm Iker Casillas. © REUTERS

Volledig scherm David Trezeguet. © Photo News

Volledig scherm Lilian Thuram. © AFP

Volledig scherm Cafu. © Photo News

Volledig scherm Emmanuel Macron. © AFP