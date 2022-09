Van Vercauteren tot Kompany, reacties op het overlijden van Verschueren: “Het was een eer om onder zijn leiding voor RSCA te hebben gespeeld”

Frank Vercauteren: “Had nooit ruzie met hem”

Frank Vercauteren, dat is zowat de prins van Anderlecht. Hij speelde meer dan 350 matchen in het shirt van paars-wit, was er later ook vele jaren assistent trainer en ook T1. Nu woont hij in Moskou en stuurt per whatsapp een reactie op het overlijden van de Zilveren Vos. “Ik heb Mister Michel gekend in goede en slechte tijden en altijd stelde hij zich even respectvol en correct op. Waar ik ook trainde, hij heeft zich naar mij toe nooit anders gedragen. Het contact ging nooit verloren en hij stuurde me geregeld felicitaties voor het een of het ander. In dat opzicht was hij uniek als mens. Nooit had ik ruzie met hem, zelfs geen zware discussies. Hij bleef menselijk en loyaal, waarden die veel mensen niet kennen. Voor mij is zijn dood echt een verlies, al was ik er wel wat op voorbereid toen ik zijn zoon Michael een paar weken geleden toevallig tegenkwam op een luchthaven en hij me vertelde dat het niet goed ging met Michel.”

Vincent Kompany: “We verliezen een grote leider uit geschiedenis Belgisch voetbal”

Ook Vincent Kompany heeft aangeslagen gereageerd op het overlijden van Michel Verschueren. “Gisteravond hebben we één van de grote leiders uit de geschiedenis van het Belgisch voetbal verloren”, stelt de gewezen speler en coach van RSCA. “Mister Michel leidde in zijn eentje het Belgische voetbal naar de moderne tijd en maakte van RSC Anderlecht een begrip in Europa, zowel op als naast het veld”, vertelt Kompany. “Vandaag bouwt de club nog steeds voort op zijn nalatenschap. Michel was uniek in zijn soort. Een toegewijde, intelligente en doortastende clubmanager, en vooral: een trouwe dienaar van de kernwaarden van de club. Zo worden ze niet meer gemaakt. Het was een eer om onder zijn leiding voor RSCA te hebben gespeeld. Mijn hart gaat uit naar Michael (de zoon van Michel Verschueren, nvdr.) en de rest van de familie, die het verlies van beide geliefde ouders in veel te korte tijd hebben moeten verwerken. Mijn oprechte deelneming aan u allen. Mister Michel, moge u rusten in vrede.”

Luc Nilis: “Het is niet meneer Verschueren maar Mister Michel”

Michel Verschueren haalde Luc Nilis op z’n 19de naar Anderlecht, waar hij tot 1994 bleef. “Samen met Constant Vanden Stock en Raymond Goethals, die mij bij Winterslag was komen scouten. Ze waren heel open en duidelijk over wat ze in mij zagen en waar ze met mij naartoe wilden. Verschueren was voor mij de man die altijd op de club was, er dag en nacht aan het werken was. En als er wat op z’n lever lag, dan zei hij dat, recht in je gezicht. En net omdat hij er continu was, was hij ook van alles op de hoogte. Wat ik erg waardeerde was dat hij aan elke nieuwe speler, die hem met meneer Verschueren aansprak, zei: ‘Het is Mister Michel.’ Hij wàs Anderlecht.”

Hugo Broos: “Plichtsbewust en recht door zee”

Hugo Broos, tegenwoordig bondscoach van Zuid-Afrika, kruiste tijdens zijn carrière meer dan eens het pad van Michel Verschueren, eerst als speler, later ook een jaar als trainer. En steeds was er wederzijds respect aldus Broos. “Ik heb hem als jonge manager zien binnenkomen bij Anderlecht. Wat toch een verrassing was, want hij kwam van dé concurrent over (RWDM, red.). Het contact tussen ons was altijd goed, misschien wel omdat we dorpsgenoten waren. In 2017 had ik hem uitgenodigd om een ceremonie in Jabbeke bij te wonen, waar ik als ereburger werd benoemd. Eigenlijk was hij er fysiek te slecht aan toe (Verschueren onderging toen een behandeling tegen darmkanker, red.) en ik zei: ‘Michel, waarom kom je nu? Een berichtje had volstaan.’ Maar hij stond erop: ‘Het is mijn plicht om hier te zijn’. Dat typeerde hem. Hij was altijd recht door zee, zonder omwegen. Dat kwam soms hard aan maar liever zo dan omfloerst - je wist wat je aan hem had en je kon altijd op hem rekenen. Wat niet altijd evident is in het voetbal.”

Wouter Vandenhaute: “Afscheid van een écht icoon”

Aimé Anthuenis: “Michel was het cement van Anderlecht”

Aimé Anthuenis trok van Racing Genk naar Anderlecht waar hij van 1999 tot en met 2002 de sportieve leiding op zich nam en samenwerkte met de vandaag overleden Michel Verschueren. Bij Genk was Anthuenis net kampioen geworden, hij deed dat bij Anderlecht de volgende twee seizoenen over. Daarna was de chemie tussen beide partijen op en in 2002 werd Anthuenis bondscoach bij de Rode Duivels.

“Men heeft mij dikwijls gevraagd hoe het was om met Michel Verschueren samen te werken. Ik kan daar enkel op antwoorden dat hij altijd zeer correct was”, zegt Anthuenis. “Hij bemoeide zich ook niet met het sportieve, maar hij was zeker een soort van bezieler van Anderlecht. Voor mijn periode was hij al bezig met het sociogebeuren, loges en de viptoestanden. Ik zag hem als een heel begeesterend man, bijzonder actief met sterke ideeën. Mister Michel was ook van alles op de hoogte bij Anderlecht. Hij wist alle nieuws van spelers tot aan de top van het bestuur. Hij stond ook zeer dicht bij Roger en Constant Vanden Stock. Hij was een man met het hart op de tong en de tussenpersoon tussen alle geledingen van de club.”

Volgens Anthuenis had Verschueren een bijzondere visie. “Hij begon als physical trainer bij Eendracht Aalst en is door de jaren heen verder doorgegroeid tot bij Anderlecht. Hij was de bezieler van het horecagebeuren in het stadion, het befaamde Saint Guidonrestaurant. Michel Verschueren was een manager die alles beheerde, maar iedereen liet werken. Als trainer van Anderlecht liet hij me doen. Hij bemoeide zich niet met mijn werkwijze, maar vond wel dat er resultaten moesten worden geboekt. Was het werk goed, dan steunde hij u ten volle. Eigenlijk was Michel Verschueren het cement van Anderlecht”, aldus Anthuenis.

Jan Mulder: “Figuur die een lege plek achterlaat”

Pär Zetterberg: “Hij hield van spelers die de belangen van Anderlecht boven die van zichzelf plaatsten”

Ook Pär Zetterberg betreurt het overlijden van Verschueren. “Hoe kan ik me de ondertekening van mijn eerste contract niet herinneren? Ik was 16 jaar oud, kwam uit mijn geboorteland Zweden en was slecht gekleed. Ik had lang haar en droeg een oorbel. Zijn blik zei veel over zijn eerste indruk, maar hij was verstandig genoeg om het te negeren. Ik voldeed echter verre van aan de standaarden van Anderlecht. Twee of drie jaar later, toen ik mijn haar knipte en geen oorbel meer had, was hij blij dat hij me dat advies (om zijn uiterlijk te veranderen, red.) had gegeven. Een beetje alsof het dankzij hem was. Zo was hij, Mister Michel. Bezorgd over het imago van zijn club, maar ook over de ontwikkeling van zijn jonge spelers. We konden het altijd heel goed met elkaar vinden, want hij hield van spelers die de belangen van Sporting boven die van zichzelf konden plaatsen. Want zo was hij ook.”

Gilles De Bilde: “Hij heeft het voetbal in België naar een hoger niveau gebracht”

Enzo Scifo: “Hij had een enorme invloed op mijn carrière”

“Sinds mijn vertrek bij Moeskroen heb ik besloten me terug te trekken uit de voetbalwereld en me niet meer in het openbaar uit te drukken. Maar vandaag doe ik dat wel, uit respect voor een geweldig figuur uit de voetbalwereld”, aldus Enzo Scifo. “Hij heeft een enorme invloed gehad op mijn carrière. Zowel bij Inter als bij Bordeaux heeft hij me altijd gesteund toen ik het moeilijk had. Toen Anderlecht me terugwilde, kwam hij persoonlijk langs om me dat idee voor te leggen. Ik heb veel clubmanagers gekend, maar hij stak boven de rest uit. Door zijn manier van werken, zijn relatie met de supporters en spelers. Zijn energie was uniek.”

Patrick Lefevere: “Wat ik van hem heb geleerd? Ik wilde dat inventieve kopiëren naar de koers”

Patrick Lefevere, baas van wielerploeg Quick.Step-Alpha Vinyl en lid van de raad van bestuur van Anderlecht, kende Michel Verschueren al lang. Ze kwamen elkaar in de jaren 90 vaak tegen in de loges van het Astridpark. “Michel kwam iedereen in de businessseats een goeiedag zeggen”, vertelt Lefevere. “Met die loges zette hij het moderne voetbal in België op de kaart. Anderlecht was de eerste club in België met dergelijke luxezitjes. Wat ik van hem heb geleerd? Ik wilde dat inventieve kopiëren naar de koers. Waar kunnen wij in het wielrennen vernieuwen naar het voorbeeld van zijn realisaties? Hij was trouwens ook een koersliefhebber, hé. Hij stuurde veel berichtjes. Wij waren overigens redelijk direct in onze communicatie. Hij hanteerde soms ook nogal een harde stijl.”

“Voor de mensen bij Anderlecht die met hem samenwerkten, is dit een harde klap”, vervolgt Lefevere. “Hij heeft veel betekend voor de club. Al was hij op het einde niet zo blij met die overname en het feit dat zijn zoon (Michael, red.) niet meer zo nauw betrokken was bij de raad van bestuur.” Lefevere stelt dat het even geleden was dat hij Michel nog hoorde. “Hij was niet meer zo goed te been. Hij volgde alles wel nog, maar Michael vertelde mij onlangs dat hij fel achteruit aan het gaan was. Dat kon je ook zien op enkele foto’s. En met zijn vrouw die recent was overleden...”

