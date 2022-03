Van vaste klant in de Champions League naar spookclub: hoe de Braziliaanse vlucht uit Donetsk Shakhtar zonder spelers achterlaat

VOETBALTwee weken geleden erkende Poetin de onafhankelijkheid van de Donbass-regio. Russische tanks reden de straten van Loehansk, Marioepol en Donetsk binnen. Die laatste stad is de thuishaven van de grootste club uit Oekraïne: het gelijknamige Shakhtar Donetsk. Terend op Braziliaans talent won de topclub in 2009 de Europa League en is ze elk jaar vaste klant in de Champions League. Tot die beruchte 22 februari. Dertien Brazilianen keerden via ellenlange trein- en busritten terug naar hun thuisland, een staflid overleed in de oorlog en dat allemaal nadat ze al jaren hun gebombardeerde thuishaven hebben verlaten.

Douglas Costa, Willian, Fernandinho, Luiz Adriano… Het zijn maar enkele voorbeelden van het Braziliaans talent dat in de loop der jaren de rangen van Shakhtar Donetsk doorliep. Ook dit seizoen is het er niet minder op. Van de 35 spelers die onder contract staan bij Shakhtar, hebben er dertien de Braziliaanse nationaliteit, eentje de Israëlische, eentje de Burkinese en twintig de Oekraïense.

Een Braziliaanse kolonie in het hartje van de Donbass-regio.

Een regio waar overigens niet plots of zomaar geweld uitbreekt. In 2014 werd hun gloednieuwe Donbass Arena, waar Portugal en Spanje tijdens het EK in 2012 de halve finale speelden, door pro-Russische rebellen gebombardeerd. Sindsdien zetten ‘De Mijners’ geen voet meer in Donetsk. Ze spelen al hun ‘thuiswedstrijden’ elders. Of in Lviv, of in Kharkiv, of in Kiev. Sinds 2020 vertoeft Shakhtar vooral in de hoofdstad. Ze spelen hun wedstrijden in het Olympisch Stadion - dat staat voorlopig nog recht - en hebben daar ook hun trainingscomplexen.

Volledig scherm De gebombardeerde Donbass Arena © Shakhtar Donetsk

De bombardementen uit 2014 bleken een voorbode van wat er komen zou.

Het is ook in Kiev dat de Brazilianen op 24 februari gewekt worden “door het geluid van vliegtuigen en bommen”. Hun vrouwen, kinderen en in sommige gevallen zelfs hun ouders werden opgetrommeld en in de kelder van het Opera Hotel schuilgehouden. Ook aanwezig: Italiaanse coach Roberto De Zerbi: “Vannacht werden we plots wakker van de bombardementen”, getuigde hij. “Ik zit samen met mijn stafleden en 13 Brazilianen vast op hotel. We kunnen nergens naartoe.” Een van die stafleden overleeft het geweld niet. Enkele dagen geleden kwam een jeugdcoach van Shakhtar Donetsk door een Russische granaat om het leven.

Al snel beseft iedereen dat het verschrikkelijk moeilijk wordt om het land te verlaten.

Ellenlange treinrit

“We hoorden de hele tijd explosies. Het eten begon op te raken. Het was moeilijk om kalm te blijven”, getuigde centrale verdediger Marlon. Blijven was geen optie, vertrekken onmogelijk. “Alles was die dag geblokkeerd”, weet Franck Henouda, een Franse makelaar die de architect is van het Braziliaanse project bij Shakhtar. “De wegen waren overladen met auto’s, het luchtruim was gesloten. Ondertussen bleven de spelers het nieuws op televisie volgen. Ze voelden de Russen naderen, ze hoorden de explosies. Ze begonnen in paniek te raken.”

Er rest hen nog één optie: de trein richting Roemenië. Met hulp van UEFA en FIFpro worden de Brazilianen en hun entourage - zo’n 50 man in totaal - naar het station van Kiev geëscorteerd. Daar op een overvolle trein richting Chernivtsi, het zuidwesten van Oekraïne, geduwd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik had mijn dochter van vier maanden in mijn armen en ik wilde enkel en alleen dat zij in orde was. Het was pure horror. Ik heb vreselijke beelden en verwoeste steden gezien. Mensen die stierven, mensen die niets met de situatie te maken hadden”, treurde beloftevolle aanvallende middenvelder Pedrinho.

Zestien uur later in Chernivtsi volgen nog twee busritten: eentje richting Moldavië en eentje richting Roemenië. Vanuit Boekarest vliegen de Brazilianen eindelijk huiswaarts. Het is daar dat ze voorlopig verblijven.

Volledig scherm Pedrinho bij zijn terugkeer in Sao Paulo © REUTERS

In puin

Van de twee miljoen Oekraïners die vluchtten voor het Russische geweld, hebben die dertien Brazilianen een gigantische impact op de toekomst van hun club.

De Wereldvoetbalbond FIFA besliste gisterenavond dat buitenlandse spelers uit de Oekraïense en Russische competities tot het einde van het seizoen bij een andere club mogen tekenen. Hun contracten worden opgeschort en ze mogen tijdelijk een nieuwe overeenkomst sluiten met een andere club naar keuze. Eerst zou Shakhtar hun Brazilianen stallen en uitlenen in hun thuisland, waar de transfermarkt nog tot 12 april open is. Maar de beslissing van de FIFA verandert de zaak. De spelers kunnen nu bij elke club ter wereld gratis en voor niets een nieuw contract tekenen. Een David Neres (marktwaarde 20 miljoen), Pedrinho (17 miljoen), Tetê (20 miljoen) of Dodô (20 miljoen) zullen ongetwijfeld zwemmen in de aanbiedingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoopvol voor de spelers, veel minder voor de club. De vraag of Shakthar Donetsk ooit nog één van hun dertien Brazilianen zal terugzien, klinkt steeds luider. Verkopen en geld recupereren lijkt de enige optie.

“Ze zijn een beetje geschokt als ik ze dat vertel, maar de beste manier om de club te helpen is door te spelen. Dankzij hun verkoop zal Shakhtar transfergeld terugkrijgen waarmee ze later weer kunnen opbouwen”, zegt makelaar Franck Henouda. De Franse architect van het Braziliaanse project rekent niet op de terugkeer van zijn talenten. Nochtans zijn die van levensbelang om de club overeind te houden.

Shakhtar realiseerde zich al snel dat ze niet met de grote Europese clubs kunnen concurreren om toppers of toptalenten binnen te halen. Dus kopen ze in plaats daarvan spelers jong in, in de hoop die verder te ontwikkelen en door te verkopen. En waar zit het boordevol grote en goedkope talenten? Inderdaad. Zuid-Amerika. Brazilië.

Een exacte kopie van het businessmodel van een Benfica of Porto. En vooral eentje dat werkt.

Als je tenminste niet een derde van je spelers kwijtraakt door een oorlog.

Een Oekraïense grootmacht valt letterlijk en figuurlijk in puin.