Van Mignolet over Vines tot Selemani: een Gouden 11-ploeg met alleen maar internationals

Gouden 11Geen actie komend weekend in de Jupiler Pro League, maar tal van spelers uit onze Belgische competitie maken deze week en volgende week hun shirtje nat voor hun nationale ploeg. Goudenspelen.be stelde een Gouden 11-ploeg samen met alleen maar internationals. Van Simon Mignolet over Sam Vines tot Faïz Selemani.

1. Simon Mignolet (België, Club Brugge, 18 miljoen euro)

Mignolet is naar goede gewoonte opgeroepen voor de Rode Duivels. België speelt zaterdag thuis tegen Estland en bekampt dinsdag Wales. De doelman zal waarschijnlijk niet aan spelen toekomen, maar is paraat wanneer Courtois geblesseerd uitvalt. De goalie van blauw-zwart maakte afgelopen zondag tegen Standard twee cruciale fouten, die twee tegendoelpunten opleverden. Maar toch is hij andermaal een ijzersterk seizoen aan het spelen.

Wil je zelf een team samenstellen en kans maken op 10.000 euro? Hier kan je jouw Gouden 11-ploeg maken.

Volledig scherm Simon Mignolet. © Photo News

2. Amir Murillo (Panama, Anderlecht, 21 miljoen euro)

Murillo is aan een minder seizoen bezig, maar vorig jaar was hij na Nmecha misschien wel de beste speler bij de Brusselaars. Bij Panama is Murillo een vaste waarde op de rechtsachter. Panama speelt zaterdag tegen Honduras en volgende week woensdag tegen El Salvador.

3. Jhon Lucumí (Colombia, Racing Genk, 18 miljoen euro)

De Colombiaanse centrale verdediger van Racing Genk strijdt vrijdag tegen Brazilië en volgende week woensdag speelt Colombia thuis tegen Paraguay. Lucumí is geen vaste waarde in het hart van de defensie bij Colombia, maar hij zit zo goed als altijd in de selectie. Met zijn ploegmaat Cuesta, die nu niet opgeroepen is, Davinson Sánchez en Yerry Mina is de concurrentie natuurlijk niet mals.

Volledig scherm Jhon Lucumí. © Photo News

4. Jesper Daland (Noorwegen U21, Cercle Brugge, 14 miljoen euro)

Cercle Brugge is niet denderend aan het seizoen begonnen, maar de transfer van Jesper Daland is een schot in de roos. De Noorse centrale verdediger toont week na week zijn enorme klasse. Met de Noorse beloftenploeg neemt Daland het vrijdag op tegen Finland en trekt hij dinsdag samen met zijn ploeggenoten naar Azerbeidzjan.

5. Sam Vines (USA, Antwerp, 13 miljoen euro)

De linksachter van Antwerp speelde tegen Anderlecht een uitstekende wedstrijd, maar we verwachten toch nog net iets meer van de Amerikaan. Hij wisselt te vaak goede wedstrijden af met mindere partijen. Vines en Amerika kijken vrijdag Mexico in de ogen en spelen maandag tegen Jamaica.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

6. Nicolas Raskin (België U21, Standard, 21 miljoen euro)

Het draait vierkant dit seizoen bij Standard, maar toch blijft Nicolas Raskin een lust voor het oog. De middenvelder van de Rouches staat met de Belgische beloften voor een belangrijk tweeluik. Vrijdag en dinsdag spelen de jonge Rode Duivels hun vijfde en zesde kwalificatiewedstrijd in aanloop naar het EK 2023 U21. De tegenstanders zijn Turkije en Schotland.

Volledig scherm Nicolas Raskin in duel met Marco Kana. © Photo News

7. Pierre Dwomoh (België U18, Antwerp, 7 miljoen euro)

Het 17-jarige toptalent kost amper 7 miljoen euro in de Gouden 11. Hij krijgt onder Brian Priske zijn kans en grijpt die met beide handen. Met onze nationale U18 speelt hij morgen tegen Portugal, zaterdag tegen Engeland en maandag tegen Nederland.

8. Noa Lang (Nederland, Club Brugge, 28 miljoen euro)

Lang is samen met Racing Genk-spits Paul Onuachu de duurste speler in het spel. Na zijn geslaagd debuut zit hij andermaal in de selectie van onze noorderburen. Zaterdag bekampen ze Montenegro en dinsdag spelen ze een belangrijke wedstrijd tegen Noorwegen, dat het zonder de geblesseerde Erling Braut Haaland moet stellen. Benieuwd of Lang opnieuw zijn kans krijgt én grijpt.

Volledig scherm Noa Lang. © Photo News

9. Dante Vanzeir (België, Union, 17 miljoen euro)

Vanzeir kreeg van bondscoach Roberto Martínez een beloning voor zijn goede prestaties in de vorm van een eerste selectie voor de Rode Duivels. De afwezigheid van Lukaku en Batshuayi speelt natuurlijk mee, maar toch is het ontzettend knap wat Dante Vanzeir laat zien. Vanzeir is de eerste speler van Union sinds Jan Verheyen in 1976 die is opgeroepen voor de Rode Duivels. De 23-jarige Vanzeir scoorde dit seizoen al tien keer en gaf ook reeds vijf assists. Enkel zijn spitsbroeder Undav en Antwerp-spits Frey sprokkelden al meer punten in de Gouden 11.

10. Ike Ugbo (Canada, Racing Genk, 20 miljoen euro)

De spits van Racing Genk doorliep de jeugdreeksen van Engeland, maar heeft onlangs de beslissing genomen om voor Canada uit te komen. Hij zal naast Jonathan David (ex-AA Gent) in de spits staan. Ugbo kan zaterdag tegen Costa Rica zijn debuut maken. Volgende week woensdag spelen de Canadezen tegen Mexico.

11. Faïz Selemani (Comoren, KV Kortrijk, 18 miljoen euro)

De Comoren plaatsten zich voor het eerst voor de Africa Cup, die in januari en februari afgewerkt wordt. Selemani liet dit seizoen al zeven keer de netten trillen en ook voor zijn nationale ploeg is hij van goudwaarde. De Comorees speelt in Turkije op 10 november tegen Palestina en op 13 november tegen Sierra Leone. Het zijn de laatste oefenpartijen vóór aanvang van de Afrika Cup.

Volledig scherm Faïz Selemani. © BELGA

Volledig scherm © HLN

Dit artikel is u aangeboden door de Gouden Spelen. Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.