Van Messi en Hazard tot FA Cup-held Gündogan: dit elftal aan sterspelers is deze zomer gratis op te pikken

“Toby, Toby, Toby, wat doe je nu?” Onze chef voetbal weet dat “Antwerp een blijver is aan de Belgische top”

Wat een ongeziene apotheose in de Belgische titelstrijd. “De play-offs zijn een geschenk voor een land als België”, stelt onze chef voetbal. Eentje waarin Antwerp uiteindelijk aan het langste eind trok. “De ‘Great Old’ is een blijver aan de Belgische top. Maar: Antwerpen is níet de nieuwe hoofdstad van ons voetbal.”