Van man van 25 miljoen tot opvallende move voor Limbombe (ex-Club): deze Belgische transfers hebt u gisteravond mogelijk gemist

RWDM haalde vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog een grote naam binnen. Het betreft de 25-jarige Franse middenvelder Jeff Reine-Adelaïde, die met een definitieve transfer overkomt van zusterclub Lyon. De Fransman, die niet meer paste in de plannen van Lyon-trainer Laurent Blanc, hoopt belangrijker te kunnen zijn voor RWDM. Ervaring heeft ‘JRA’ genoeg, want hij speelde in de jeugd van RC Lens en Arsenal, waar hij begin 2016 zijn debuut maakte in de FA Cup. Lyon haalde hem in 2019 weg bij Angers voor maar liefst 25 miljoen, maar hij kon de hoge verwachtingen niet inlossen. Na uitleenbeurten aan OGC Nice en Troyes probeert hij zijn carrière nu in ons land weer op de rails te krijgen.

Volledig scherm Jeff Reine-Adelaïde. © Photo News

Tweedeklasser SK Beveren versterkte zich op de valreep nog met een grote naam: eenmalig Rode Duivel Anthony Limbombe. De 29-jarige winger komt over van het Nederlandse Almere City en ondertekende op de Freethiel een contract voor twee seizoenen, met optie voor nog een jaar, zo maakte de club woensdag bekend.

Limbombe heeft er enkele woelige jaren opzitten. Hij streek in de zomer van 2018 neer bij FC Nantes. De Franse eersteklasser betaalde destijds acht miljoen euro aan Club Brugge voor zijn diensten. Zijn passage in Frankrijk werd echter een flop. Na een tegenvallend eerste seizoen, met drie goals en twee assists in 33 wedstrijden, werd hij uitgeleend aan Standard. Dat werd, mede door blessureleed, ook een sof.

Bij zijn terugkeer, in januari 2020, paste hij niet meer in de plannen van de club. In april vorig jaar vonden beide partijen een akkoord om de overeenkomst te ontbinden, wat later vond hij onderdak in de Nederlandse tweede klasse bij Almere. Met die ploeg promoveerde hij naar de Eredivisie.

Volledig scherm Limbombe in het shirt van Almere. © Photo News

Ook Antwerp was nog actief op de laatste dag van de transfermarkt. De landskampioen versterkte zich met Mahamadou Doumbia. De negentienjarige Malinese middenvelder komt over van de JMG Academy Bamako in zijn thuisland en ondertekende op de Bosuil een contract voor vier seizoenen Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Nordsjaelland in Denemarken waar hij speelde voor de U19 en de reserven. “Bij RAFC krijgt Doumbia de nodige tijd om zich aan te passen en te groeien”, klinkt het in de korte mededeling. Doumbia is een transfer voor de toekomst.

Niet Kortrijk, maar RWDM is erin geslaagd om Moussa Sissako binnen te lijven op ‘Transfer Deadline Day’. De 22-jarige centrale verdediger wordt voor één seizoen geleend van het Russische Sochi, mét aankoopoptie. De gewezen speler van Standard, die daar te boek stond als een groot talent is een welgekomen versterking voor defensie van de Brusselse club. Sissako’s oudere broer Abdoulaye speelt voor KV Kortrijk en wordt dus een concurrent in de strijd om het behoud.

Volledig scherm Moussa Sissako. © Photo News

Steven Alzate is opnieuw speler van Standard. De Colombiaanse middenvelder, die vorig jaar gehuurd werd van Brighton, ging akkoord met een nieuwe uitleenbeurt bij de Rouches. Een aanwinst voor de lange termijn is hij niet. Standard wist geen aankoopoptie te onderhandelen.

Alzate was vorig seizoen een van de sterkhouders bij een wisselvallig Standard, dat de reguliere competitie afsloot op de zesde plaats. Hij speelde tot dusver 29 wedstrijden voor de Rouches, waarin hij drie keer scoorde en vijf assists gaf.

De in Londen geboren Colombiaan verkaste in 2017 van jeugdclub Leyton Orient naar Brighton, waar hij terechtkwam in de beloftenploeg. Een echte doorbraak bij The Seagulls bleef uit, al speelde hij er in totaal wel al 51 wedstrijden voor het eerste team.

Volledig scherm Alzate, hier vorig seizoen in het truitje van Standard. © Photo News

KV Kortrijk pakte gisteravond laat dan weer nog uit met de transfer van een jeugdproduct van Arsenal - Ryan Alebiosu. De 21-jarige verdediger doorliep de jeugdreeksen van de Gunners en ondertekende in het Guldensporenstadion een contract voor drie seizoenen. Alebiosu speelde ook al voor Crewe Alexandra en het Schotse Kilmarnock.

