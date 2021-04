Van Haaland over Messi tot Neymar: allemaal rekenden ze op hun vader als het om de knikkers ging. Of hun vaders op hen

VoetbalKevin De Bruyne deed de onderhandelingen over zijn nieuw contract grotendeels zelf, vader Herwig fugeerde als eerste hulplijn . ‘KDB’ is daarmee lang niet de eerste topvoetballer die rekent op z’n pa. Van Haaland over Messi en Courtois tot Neymar, allemaal vertrouwden of vertrouwen ze al op hun vader om hun belangen te behartigen. Meteen wordt ook duidelijk: de lijn tussen het bestwil van de zoon óf dat van papa zelf, is soms flinterdun.

Lionel Messi - Jorge Messi

Behalve FC Barcelona loopt er nog een rode draad door de (prof)carrière van Lionel Messi: papa Jorge. De voorbije maanden verscheen die laatste weer vaker ten tonele, door de onzekerheid over het vervolg van de carrière van z’n zoon bij Barça. Al van in het begin van Messi’s carrière ontfermt Jorge zich over de carrière van zijn zoon. Hij is een voormalig staalfabriek-manager die zijn zoon trainde bij zijn eerste jeugdclub Grandoli FC.

In de Spaanse pers werd hij al omschreven als een “geduldig onderhandelaar”. “Dat is een sterkte. Messi senior weet heel goed hoe hij een beslissing moet timen”, klinkt het ook. Maar koosjer verloopt het niet altijd. In 2017 worden Jorge én Lionel veroordeeld voor belastingfraude. Ze krijgen een celstraf van 21 maanden die ze niet moeten uitzitten en een boete van in totaal 3,7 miljoen euro.

Vorige zomer speelde Jorge dan weer een grote rol in de saga rond het al dan niet vertrek van Messi bij Barcelona. Hij is de eerste die officieel communiceert, en dat doet hij door de befaamde opstapclausule van 700 miljoen euro te betwisten. Een vertrek na dit seizoen leek op dat moment vast te staan, maar vandaag is dat minder zeker. Barça draait beter, Messi voelt zich duidelijk ook weer beter in zijn vel én hij staat achter de recent verkozen voorzitter Joan Laporta.

Volledig scherm Messi, met papa Jorge in zijn zog. © REUTERS

Erling Braut Haaland - Alf-Inge Haaland

Ook het carrièreplan van Erling Braut Haaland wordt mee uitgestippeld door z’n pa. En het minste wat je kan zeggen is dat Alf-Inge Haaland, zelf prof geweest bij onder meer Leeds United en Man City, niet bepaald armer is geworden door de carrière van zoonlief. Bij de transfer van de spits van RB Salzburg naar Borussia Dortmund passeerden Alf-Inge en supermakelaar Mino Raiola flink langs de kassa met 15 en 10 miljoen euro aan commissies. Beide heren dwongen ook een stevig percentage op een toekomstige doorverkoop af.

De hoge eisen van het duo zouden ook de voornaamste reden geweest zijn waarom het Man United van Ole Gunnar Solskjær, die nog met Haaland werkte bij het Noorse Molde, afhaakte. Intussen zijn ze ook bezig aan de volgende stap. Of beter: aan een heuse Europese tournee. Pa Haaland en Raiola gingen al op bezoek bij FC Barcelona en Real Madrid. Ook bij Manchester City en Chelsea staat de aanvaller helemaal bovenaan het verlanglijstje.

Bij Dortmund klinkt officieel dat Haaland niet te koop is. Maar of het effectief de wapens heeft om de Noor te houden, zal afhangen van het al dan niet kwalificeren voor de Champions League. Of Dortmund dit jaar de jackpot vangt of niet, volgende zomer is Haaland sowieso op te halen voor ‘amper’ 75 miljoen euro door een afkoopclausule in zijn contract. Maar of de vele geïnteresseerde clubs tot dan kunnen wachten, is nog maar de vraag.

Neymay Jr - Neymar Sr

“N€ymar Jr, de melkkoe van zijn vader”, werd in het verleden al geschreven over de Braziliaan. Vader Neymar Pai is al van bij het begin van de carrière nauw betrokken bij de loopbaan van z'n zoon. Neymar Sr, destijds mislukt als profvoetballer, laat zich kennen door zijn mercantiel geestje. Terwijl zijn zoon onbezorgd voetbalde bij Santos in de begindagen van zijn profbestaan, had hij zijn jacht op de miljoenen al ingezet.

Met succes, ook. Nog voor zijn achttiende en voor zijn officieel debuut bij Santos was Neymar Jr een miljonair. En dan moest z’n transfer naar FC Barcelona nog komen. Barça betaalde 17,1 miljoen euro aan Santos, 40 miljoen aan Neymars ouders, 10 miljoen tekengeld, 4 miljoen aan portretrechten, een jaarsalaris van 400.000 euro aan pa voor scouting. Dat alles bovenop het jaarloon van 10 miljoen voor de speler.

Neymar deed het goed in Camp Nou, maar helemaal uit de schaduw van de Argentijn raakte hij nooit. Ondanks een contractverlenging, met riante bonus van 26 miljoen, stuurde pa aan op een vertrek. De Qatarezen van PSG hielpen graag een handje.

Volledig scherm Vader en zoon Neymar. © AFP

Thibaut Courtois - Thierry Courtois

Ook enkele Rode Duivels laten (of lieten) hun belangen behartigen door hun vader. Thibaut Courtois, bijvoorbeeld. Diens vader Thierry stond Courtois ook al bij in het begin van zijn carrière. Samen met makelaar Christophe Henrotay regelde hij bijvoorbeeld al de overgang van Courtois van RC Genk naar Chelsea - de doelman was toen nog een tiener. Later zou pa Courtois ook andere spelers dan zijn zoon begeleiden.

Volledig scherm Thibaut Courtois, papa Thierry en mama Gitte. © REUTERS

Eden Hazard - Thierry Hazard

Ook Eden Hazard kreeg al hulp van z’n vader. In 2015 daagde Hazard, toen nog speler van Chelsea, alleen op voor de ondertekening van het - met 14 miljoen euro per jaar - toen duurste contract aller tijden in de Premier League. Fier poseerde hij aan de zijde van CEO Marina Granovskaia.

Hazard voerde de onderhandelingen toen niet zelf, zoals De Bruyne, maar was wel nauw betrokken bij elke stap. Na een ellendige ervaring met manager John Bico schakelde hij AV Team Conseil en AV Premium uit Rijsel in, experten in vermogensbeheer die hij kende vanuit zijn tijd bij de Franse club. Zij voerden de gesprekken met Chelsea, in nauwe samenspraak met een team juristen, vader Thierry en Eden zelf.

Bij de Londense topclub waren ze toen erg te spreken over de vlotte afhandeling van de gesprekken. Hetzelfde gold voor zijn transfer naar Real Madrid in de zomer van 2019, die zonder inmenging van een zaakwaarnemer plaatsvond.

Volledig scherm Vader en zoon Hazard samen op de tribune van het Koning Boudewijnstadion. © BELGA

Toby Alderweireld - Vic Alderweireld

Toby Alderweireld werkte eerst lang samen met Søren Lerby. Die laatste bekwam echter - tegen de regels van de FIFA in - bij Alderweirelds overgang van Ajax naar Atlético in 2013 een extra commissie van 2,5 procent op elke mogelijke doorverkoop van meer dan 10 miljoen. “Hij zocht vooral een deal voor zichzelf”, zou Alderweireld daar later later over zeggen. Sindsdien behartigen Alderweirelds vader Vic en Stijn Francis (Stirr Associates) zijn zaken.

Volledig scherm Stijn Francis, Toby Alderweireld en Vic Alderweireld. © Twitter Stijn Francis.

