Van Gaal gaat interlandperiode gebruiken om zijn ‘1-3-5-2’ er verder in te slijpen (en dat is geen goed nieuws voor de startkansen van Noa Lang)

Voetbal "Zo wil ik geen andere ploeg trainen", zei Mazzu na zege tegen Anderlecht: de wel erg snelle ommezwaai van Union-coach

That didn’t age well. Een video (zie boven) van Felice Mazzu die zijn Union-spelers toespreekt na de thuiszege in de Champions’ play-offs tegen Anderlecht (3-1), is vandaag des te opvallend. “Als jullie zo presteren, met deze maturiteit en ervaring, dan wil ik geen andere ploeg trainen”, zegt Mazzu. Een snelle ommezwaai, want de coach is vandaag de topkandidaat om Vincent Kompany op te volgen bij Anderlecht.

13:20