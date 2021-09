Van Gaal en Oranje aan het feest: noorderburen winnen met 4-0 tegen een zwak Montenegro

Autodelen steeds populair­der: vanaf wanneer is het goedkoper? En hoe ben je correct verzekerd?

2 september De deeleconomie wint steeds meer aan populariteit, ook autodelen zit in de lift. Begin dit jaar telde ons land 150.000 autodelers. Wanneer is het voordeliger om gebruik te maken van een deelauto dan een eigen auto te kopen? Of kan je je eigen auto ook delen met anderen? En moet je dan je verzekeraar verwittigen? Independer.be geeft het antwoord.