Van een transfer naar Thailand tot spelen in de Engelse derde klasse: zo verging het de selectie van de Jonge Duivels op het vorige EK U21

Jackers stond tussen de palen tijdens het openingsduel tegen Polen. De doelman gaf zich drie keer gewonnen. In clubverband kon de Limburger zich na dat EK niet doorzetten als eerste keeper bij KRC Genk. De vice-kampioen leende hem uit aan Waasland-Beveren, waar hij het volgende seizoen definitief zou blijven. Jackers degradeerde mee naar tweede klasse. De Limburger speelde er uiteindelijk 74 wedstrijden en werd er ook kapitein. Na het seizoen 2021-2022 maakte Jackers opnieuw de overstap naar de hoogste klasse. Hij tekende een driejarig contract bij OH Leuven. Daar kwam Jackers nog geen enkele keer in actie voor de A-ploeg. De 25-jarige doelman speelde wel al één wedstrijd voor de beloften van OHL, in Eerste Nationale. Maar echt concurreren met eerste doelman Valentin Cojocaru lukte niet.

Volledig scherm Nordin Jackers in actie tegen Patro Eisden Maasmechelen in Eerste nationale. © Jorgh� Van Hecke

Op dat moment nog op de loonlijst van Club Brugge, maar bij blauw-zwart kwam Cools nog amper in de plannen voor. Eind januari 2020 maakte de verdediger de overstap naar de Deense topclub FC Midtjylland. Met die club pakte Cools meteen de titel, al was hij geen vaste waarde in de ploeg van trainer Brian Priske. In het seizoen ‘20-’21 speelde hij vaker. Eén seizoen later trok Cools naar Zulte Waregem, met op dat moment ex-ploegmaats Timmy Simons en Davy De fauw aan het roer. Potten breken deed hij niet. Ook bij FC Midtjylland had hij geen toekomst meer. De Tsjechische eersteklasser FK Jablonec haalde de Belgisch-Maleisische rechtsachter transfervrij binnen. Nog geen vier maanden later was het huwelijk tussen Jablonec en Cools al over. De 27-jarige verdediger verkaste naar de Thaise landskampioen Buriram United, waar hij eerste keuze is in het hart van de verdediging.

Volledig scherm Dion Cools, begin januari 2023, bij zijn voorstelling. © Twitter

Trok van KV Oostende naar Stade Reims. Bij de Ligue 1-club was het jeugdproduct van Anderlecht vrijwel meteen een vaste waarde. De centrale verdediger kwam bij Reims in twee seizoenen aan 77 officiële wedstrijden en vijf goals. Zijn sterke prestaties in Frankrijk gingen niet onopgemerkt voorbij. Faes mocht debuteren bij de Rode Duivels op 8 juni 2022 tegen Polen in de UEFA Nations League. En zo’n drie maanden later, op 1 september 2022 - de laatste dag van de transferperiode- versierde hij een vijfjarig contract bij Leicester City. Door zijn sterke prestaties in de Premier League versierde de verdediger uit Mol ook een plaats in de definitieve selectie van de Rode Duivels voor het WK in Qatar. Daar geraakte hij niet van de bank. Ondertussen zijn Faes en Leicester City gedegradeerd uit de Premier League.

Volledig scherm Wout Faes degradeerde met Leicester City uit de Premier League. © REUTERS

Speelde op het EK U21 ietwat verrassend links in het centrum van de verdediging. Bij KV Mechelen en Anderlecht werd hij ervoor vooral gebruikt als flankverdediger, maar viel in het centrum niet uit de toon. Niet zo lang na het EK, debuteerde Cobbaut voor de Rode Duivels in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus: zijn eerste en voorlopig ook laatste cap. Bij RSCA was de verdediger vervolgens lang out met een enkelblessure. Het seizoen erna startte Cobbaut als basispion aan het seizoen. Maar dat jaar kreeg de linksvoetige verdediger opnieuw af te rekenen met een aantal blessures. Weg basisplaats. Paars-wit verhuurde Cobbaut voor één seizoen aan het Italiaanse Parma Calcio in de Serie B. Na een succesvol eerste seizoen namen de Italianen hem definitief over voor drie miljoen. Het tweede seizoen in Italië verliep minder goed voor Cobbaut, die af te rekenen kreeg met enkele blessures. Parma greep opnieuw naast promotie.

Volledig scherm © Parma

Zijn goede prestaties bij STVV leverden hem na het EK een transfer naar KRC Genk op. Maar in de Luminus Arena kon De Norre zich niet doorzetten. De verdediger zette, op huurbasis, een stap terug naar OH Leuven. In oktober 2020 werd De Norre uitgeleend aan OH Leuven. De club bedong ook een aankoopoptie. De flankverdediger vond er in Leuven zijn ex-coach Marc Brys terug. Een succesverhaal, want na zijn uitleenbeurt tekende De Norre er een contract tot de zomer van 2024. Vorige zomer brak OHL zijn contract open, waardoor hij al zeker kan blijven tot na het seizoen ‘24 -‘25.

Volledig scherm Casper De Norre (rechts) in actie tegen Union. © Photo News

Speelde op het moment van die eerste EK-wedstrijd op uitleenbasis voor Hamburg, maar diezelfde zomer haalde VfB Stuttgart de centrale middenvelder terug. Daar was Mangala meteen vaste waarde in de ploeg die de poort naar de Bundesliga opnieuw open kon beuken. Mangala kreeg een nieuw contract en bombardeerde zich tot draaischijf op het middenveld. Na vijf jaar in Duitsland verkaste de middenvelder in 2022 naar het ambitieuze Nottingham Forest. De promovendus in de Premier League betaalde ruim vijftien miljoen voor hem. Mangala debuteerde meteen op de eerste speeldag tegen Newcastle United en werd er een vaste pion. Op 26 maart 2022 maakte Mangala zijn interlanddebuut tijdens een vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Ierland. Hij verdween een tijdje uit het zicht bij de nationale ploeg, maar de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco gelooft in hem en riep hem ondertussen al twee keer op.

Volledig scherm Orel Mangala in actie voor Nottingham Forest. © AP

Was een belangrijke pion op het middenveld bij KRC Genk in het titelseizoen van 2019, maar zijn verdere evolutie werd tijdlang afgeremd door een zware knieblessure. Na 341 dagen revalideren kwam er een einde aan zijn lijdensweg. Onder toenmalig Genk-coach John van den Brom speelde Heynen zich snel terug in de basiself. Sinds februari 2021 volgde Heynen Danny Vukovic op als kapitein. Een maand later verlengde de inmiddels clublegende zijn contract tot juni 2026. In april 2021 won hij met Genk de Beker van België en afgelopen seizoen scoorde Heynen nog in de titelmatch tegen Antwerp, maar Toby Alderweireld wiste die goal nog uit. Heynen kwam nog nooit in actie voor de Rode Duivels. Zelfs een echte selectie kreeg hij nog nooit. Enkel in september 2022 nam Roberto Martinez de middenvelder op in zijn ruime voorselectie.

Volledig scherm Bryan Heynen na de nederlaag tegen Antwerp. © BELGA

Slaagde er na het EK maar niet in zich echt op te werpen als basispion bij Club Brugge. Nochtans kon hij aardige statistieken voorleggen bij blauw-zwart: in 85 wedstrijden scoorde Schrijvers 16 goals en gaf hij 14 assists. In de wintermercato van januari 2021 plukte OH Leuven de middenvelder weg bij Club Brugge, nadat hij halverwege het seizoen slechts drie basisplaatsen en tien invalbeurten kon versieren onder Clement. De Leuvenaars legden de middenvelder vast voor 3,5 jaar. Einde april 2022 blesseerde Schrijvers zich zwaar aan de achillespees. Acht maanden lang kon hij niet spelen. Tijdens zijn revalidatie brak OHL zijn contract wel open tot 2027. Eind december 2022 vierde Schrijvers zijn rentree tegen Club en kwam hij nog vijftien wedstrijden in actie.

Volledig scherm Siebe Schrijvers viert zijn rentree tegen Club Brugge. © Photo News

Heeft er sindsdien een grillig parcours opzitten. Verhuisde in diezelfde zomer nog van Montpellier naar Huddersfield voor een transfersom van 12,5 miljoen euro. In januari 2020 leende Huddersfield hem uit aan Amiens. Het daaropvolgende seizoen speelde Mbenza terug voor ‘The Terriers’ in de Championship. Met wisselend succes. Mbenza was in 36 wedstrijden goed voor vijf goals en acht assists. In september 2021 maakte de aanvaller de opvallende overstap naar SC Qatar. Na een half jaar hield hij het voor bekeken in het Midden-Oosten en kwam hij terecht bij Charleroi, dat Mbenza een contract aanbood tot het einde van het seizoen, met een optie om te verlengen. De flankaanvaller was bij de Carolo’s goed voor vier goals en acht assists, waardoor zijn contract verlengd werd tot juni 2024.

Volledig scherm © BELGA

Hertha betaalde in diezelfde zomer nog 20 miljoen euro aan Watford voor de winger, die zich verder blijft ontwikkelen. Was in zijn eerste seizoen in Duitsland in 33 wedstrijden goed voor acht goals en evenveel assists, vooral de hattrick tegen Bayern was indrukwekkend. In zijn tweede seizoen scoorde Lukebakio vijf keer en gaf ook evenveel assists. De aanvaller startte ook nog een derde seizoen bij Hertha, maar werd eind augustus 2021 nog verhuurd aan Wolfsburg. Tot Mark van Bommel aan het roer stond van Wolfsburg, kreeg Lukebakio veel kansen. Onder Van Bommels’ opvolger Kohfeldt verdween hij naar de achtergrond. Verder dan één goal en drie assists kwam hij dat seizoen niet. In de zomer van 2022 keerde Dodi Lukebakio terug naar Hertha BSC. Opnieuw met succes. Ondanks de trefzekerheid van Lukebakio (elf goals en drie assists) degradeerde Hertha. Lukebakio is op zoek naar een nieuwe club. In 2020 debuteerde hij al voor de Rode Duivels. Nieuwe bondscoach Tedesco is fan van de 25-jarige aanvaller.

Volledig scherm Dodi Lukebakio na de degradatie van Hertha Berlijn. © Photo News

Het broertje van Michy Batshuayi is op zoek naar zichzelf. Kwam in het seizoen ‘19-’20 niet verder dan twee goals in 23 wedstrijden voor Toulouse en kon zo de degradatie naar de Ligue 2 niet voorkomen. Hij belandde er op een zijspoor, waardoor hij op huurbasis verkaste naar FC Metz. Verder dan vier goals in 21 wedstrijden kwam de spits niet. In de zomer van 2021 liet Toulouse Iseka vertrekken naar FC Barnsley. Ook daar vlotte het niet echt met amper drie goals in 25 wedstrijden. Iseka ging zijn geluk dit seizoen dan maar beproeven in Turkije, met uitleenbeurten aan respectievelijk Adanaspor en Tuzlaspor. Bij die laatste kon hij in elf wedstrijden vier keer scoren. Iseka keert nu terug naar Barnsley - dat uitkomt in de Engelse derde klasse - waar hij nog een contract heeft tot juni 2025.

Volledig scherm Leya Iseka bij zjin voorstelling bij Barnsley. © Barnsley

Bankzitters

Vaste pion in de A-kern van Anderlecht. Zag vorige zomer een transfer naar Nice afketsen. Bij de A-ploeg van de Duivels werd hij nog nooit opgeroepen. De winger vroeg daarom aan de FIFA toelating om van nationale ploeg te wisselen. De wereldvoetbalbond keurde zijn aanvraag goed. Hij hoopt op selecties bij Ghana.

Samuel Bastien brak na het EK door bij Standard. Het Burnley van Vincent Kompany plukte hem weg voor iets minder dan een miljoen euro. Hij kreeg er aanvankelijk veel speelminuten, maar belandde op de bank. Uiteindelijk speelde hij 835 minuten voor Burnley, waarin hij goed was voor twee doelpunten en één assist. Hij heeft er nog een contract tot medio 2025, maar denkt toch aan een transfer. Net als Amuzu koos hij niet voor België. Bastien speelde al tien wedstrijden voor Congo.

Volledig scherm Bastien in actie voor Burnley. © Photo News

Bornauw kwam wél al uit voor de Rode Duivels. Hij maakte zijn debuut in oktober 2020 en kwam nadien nog drie keer in actie bij de nationale ploeg. Onder Tedesco kregen Dendoncker en Al-Dakhil nog de voorkeur tegen Oostenrijk en Estland. De voorbije seizoenen was de verdediger actief in de Bundesliga bij FC Köln en Wolfsburg. Bornauw droomt van een club uit de Premier League.

Na passages bij KV Oostende, Eupen en KV Mechelen, speelt Bushiri tegenwoordig bij het Schotse Hibernian. De verdediger werd vaak opgeroepen bij de jeugd, maar bij de Rode Duivels nog nooit. De bondscoach van Congo liet wel een oog op hem vallen en riep hem recent voor een eerste keer op. Zijn debuut voor Congo maakte hij nog niet.

De Sart speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij RVDM. Door de promotie treedt de aankoopoptie bij Antwerp automatisch in werking. De 26-jarige middenvelder scoorde één keer in 29 wedstrijden. Voor zijn periode bij Antwerp en RWDM speelde De Sart voor Standard, STVV en OHL. Zijn broer Julien speelt bij AA Gent. Beide broers werden nog nooit opgeroepen voor de nationale ploeg.

Volledig scherm Alexis De Sart vierde de promotie bij RWDM. © BELGA

Ondertussen al 26 jaar. Speelde sinds 17 april 2021 geen officiële wedstrijd meer in de hoogste klasse. Bij Antwerp is hij al twee seizoenen lang tweede doelman. Afgelopen seizoen kwam hij vier keer in actie met de Antwerpse beloften in eerste nationale.

Niet de bekendste naam uit de selectie. Oméonga was lang eigendom van Genoa, maar werd telkens verhuurd. Zo speelde hij bij onder meer Cercle Brugge en het Schotse Hibernian. Daar maakte hij indruk. In 2021 vertrok hij definitief naar de Schotse competitie. Bij Livingston werd hij een vaste waarde op het middenveld. Oméonga staat nu voor een transfer naar Bnei Sakhnin uit Israël. Bij de Rode Duivels kwam hij nog nooit op de radar.

Alexis Saelemaekers kende een wisselvallig seizoen bij AC Milan. Een vaste basisplaats had hij niet. De ex-Anderlecht-speler houdt alle opties open en sluit een vertrek niet uit. Hij heeft wel nog een contract tot 2026. Saelemaekers is ondertussen wel een vaste waarde in de kern van de Duivels. De flankaanvaller verzamelde al 11 caps en kon daarin één keer scoren.

Schryvers is de speler met de meeste officiële wedstrijden in de clubgeschiedenis van Waasland Beveren met 128 wedstrijden. Na de degradatie uit eerste klasse kwam hij nog amper van de bank. In 2022 verkaste hij naar Deinze, waar Schryvers 23 keer in actie kwam. Hij heeft er nog een contract tot juni 2024. Een debuut bij de Rode Duivels is altijd bijzonder ver weg geweest.

Volledig scherm Jur Schryvers in actie voor Deinze. © BELGA

Teunckens kwam als reservedoelman voor Antwerp amper in actie. Ook bij Larnaca verzamelde hij slechts tien wedstrijden. Via een mislukt avontuur bij Waalwijk kwam hij terecht bij Lierse. Daar groeide de doelman uit tot een sterkhouder. Vorig seizoen scheurde Teunckens zijn kruisbanden.

Het jeugdproduct van Anderlecht verzamelde al zeven caps bij de Rode Duivels. Verschaeren kende een sterke start bij paars-wit, maar kende ook veel mindere momenten. Vaak door blessures. In maart 2023 scheurde hij zijn kruisbanden. De middenvelder werkt nu aan zijn comeback, maar gaat wel zijn laatste contractjaar in bij de Brusselaars.

Volledig scherm © BELGA

Het Genkse jeugdproduct trok vorig seizoen naar Schalke 04. Overtuigen kon hij niet, waardoor de Duitsers hem uitleenden aan KV Mechelen. De centrale middenvelder speelde er zestien wedstrijden. Bij het gedegradeerde Schalke 04 heeft hij geen toekomst meer. Naar alle waarschijnlijkheid start Wouters het nieuwe seizoen bij tweedeklasser Lommel.