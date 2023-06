Van Duits wonderkind over ex-spits RSCA tot man van 100 miljoen: 10 spelers die u best in de gaten houdt op EK U21

In de buitenlandse media liggen gelijkaardige stukken klaar over Loïs Openda, Charles De Ketelaere en co. Maar wie zijn de sterren van morgen die wij op dit EK voor beloften in de gaten moeten houden? Tien om te zien...

Giorgi Mamardashvili - Georgië

Eigenlijk stond hier de naam Khvicha Kvaratskhelia. ‘Kvaradona’ in Napoli. Maar die haakte alsnog af voor een toernooi in eigen land. Welke Georgiër u dan in de gaten kan houden wanneer ze tegen België spelen op 24 juni? Giorgi Mamardashvili, doelman van Valencia. Vorig seizoen werd hij in Spanje ‘de ontdekking van het jaar’ genoemd, en dit seizoen heeft hij die reputatie bevestigd. In een dramatisch seizoen voor Valencia, waar degradatie maar op twee punten werd vermeden, was hij een zeldzaam lichtpunt. Zijn specialiteiten? Z'n reflexen - ondanks zijn 1m97 is hij bijzonder snel tegen de grond - en strafschoppen.

Volledig scherm © AFP

Ryan Gravenberch - Nederland

Gezien de toekomst die hem werd voorspeld had hij eigenlijk niet meer bij de beloften mogen zitten. Eén van Nederlands grootste talenten. Nog altijd maar 21 natuurlijk, maar Ryan Gravenberch draait wel al een paar jaar mee in Europa. Bayern legde meer dan 18 miljoen euro op tafel bij Ajax, maar in Duitsland kwam hij te weinig aan spelen toe. “Ik dacht ‘serieus man, wat is dit?’ Ik vond dat ik meer minuten verdiende”, zei hij zelf recent nog. Jürgen Klopp wil hem er graag bij in zijn Liverpool 2.0, maar de middenvelder wil eerst zijn waarde tonen in Georgië. Onder meer tegen België. Groot, sterk en een paar goeie voeten: opgepast voor ‘de nieuwe Frank Rijkaard’.

Volledig scherm © REUTERS

Fábio Silva - Portugal

Hoe een half seizoen een wereld van verschil kan betekenen. Fábio Silva vertrok via een achterpoortje bij Anderlecht afgelopen zomer, nadat het voor hem niet wou lukken. Einde van de huur, en op naar PSV. Daar zagen ze een andere versie van de Portugees. Gelukkiger en beter. Hij scoorde de beslissende strafschop in de bekerfinale en vormde een geolied duo met Xavi Simons. In een interview gaf hij onlangs aan dat hij “liever nog wat langer in Portugal had gespeeld, zodat hij zich in z'n thuisland meer kon tonen”. Het EK is daar de ideale plaats voor. In de kwalificaties speelde hij alles bij de U21, het valt te zien welke rol hij nu krijgt in het sterke geheel van Portugal.

Volledig scherm © Photo News

Harvey Elliott - Engeland

Liverpool vaardigt met Curtis Jones én Harvey Elliott twee goudhaantjes af op dit EK. En eigenlijk zit de Engelse selectie gewoon boordevol getalenteerde voetballers die al naam maakten in de Premier League. Voor Elliott was dit het seizoen van de doorbraak op Anfield, waar hij bijna de helft van de wedstrijden in de basis begon. Op de flank of de ‘10'. Daar was hij één van de meest creatieve spelers dit seizoen, als we kijken naar zijn cijfers voor geslaagde dribbels en gecreëerde kansen. Alleen zijn cijfers qua doelpunten en assists moet hij nog opkrikken om niet meer uit de basis te verdwijnen.

Volledig scherm © Photo News

Youssoufa Moukoko - Duitsland

16 jaar en 28 dagen. Daarmee is Youssoufa Moukoko twee jaar later nog steeds de jongste doelpuntenmaker ooit in de Duitse Bundesliga. “Te goed voor zijn leeftijd” volgens al zijn jeugdtrainers. Bij de U17 en U19 van Dortmund scoorde hij 144 keer in amper 88 matchen, en dat als jongste op het veld. En daarom werd hij al snel gedropt in het eerste elftal van Borussia Dortmund. Het ging allemaal zó vlot dat er al een paar keer vraagtekens werden gezet achter zijn feitelijke leeftijd, al zijn er nergens concrete signalen die wijzen op fraude. Met 7 goals en 6 assists heeft hij er voor een 18-jarige al een puik seizoen op zitten in Duitsland.

Volledig scherm © AFP

Sergio Gómez - Spanje

Van Anderlecht naar de treble in Engeland. Premier League-, FA Cup- én Champions League-winnaar met Manchester City. In Spanje hopen ze dat Sergio Gómez zijn winning mood meeneemt naar het EK. Bij City was er geen rol als titularis voor hem weggelegd op linksachter - logisch in zo’n sterrenensemble. Geregeld een invalbeurt, af en toe een basisplaats. Bij Spanje staat hij een rij hoger. Bij de bekendmaking van de selectie stond hij zelfs tussen de ‘delanteros’. Aanvallers, meestal op de linkerflank, en in de kwalificatiecampagne maar liefst zes keer trefzeker. Maar is hij al hersteld van het hevige treble-feestje?

Volledig scherm © REUTERS

Mykhailo Mudryk - Oekraïne

De man die Chelsea tot 100 miljoen kan kosten. De Blues legden Mykhailo Mudryk afgelopen winter voor maar liefst 8,5 jaar vast, de voetbalwereld stond op z'n kop. “Mykhailo wie?” Een half jaar later liet de Oekraïener wel al flarden van zijn talent zien, maar uitblinken in het moeras genaamd Chelsea was een ondankbare taak. Een linkerflankaanvaller met een uitstekende dribbel in de voeten, en eens hij op snelheid is haal je hem niet meer bij. In principe is hij een vaste waarde bij het nationale A-elftal, maar hij wil dit EK aangrijpen om zijn goeie vorm terug te vinden. Absoluut een bonus voor de spektakelwaarde op dit EK.

Volledig scherm © Photo News

Amine Gouiri - Frankrijk

Transfermarkt.be schat zijn waarde al op 35 miljoen euro. Amine Gouiri is bij Stade Rennes één van de aanvalsmaatjes van Jérémy Doku, nadat hij eerder ook al bij Lyon en Nice speelde (en ook daar aan de lopende band scoorde). In de Ligue 1 fungeerde hij vaker als spits, maar bij de nationale beloften komt hij meestal van op links naar binnen. We halen nog even zijn statistieken van het voorbije seizoen erbij: 17 goals en 8 assists. En ook bij de U21 scoort hij één keer op twee matchen. Hij heeft gestalte en kan een tegenstander voorbij. Op het EK U17 in 2017 was hij topschutter, in 2019 op het EK U19 trof hij weer vier keer raak. Wat wordt het nu?

Volledig scherm © AFP

Sandro Tonali - Italië

‘De nieuwe Andrea Pirlo’. Het valt niet te ontkennen dat Sandro Tonali veel weg heeft van de Italiaanse legende. Qua looks - met de langere zwarte haren -, maar ook qua speelstijl. De middenvelder regisseert het spelletje, glijdt over het veld, speelt met visie en heeft een fluwelen baltoets en vrijschop. Zelfs hun carrièreverloop vertoont gelijkenissen, want Pirlo begon net als Tonali in de jeugd van Brescia. Bij AC Milan is hij al een paar jaar de eerste naam op het blad, en dat voor een 23-jarige. In principe behoort hij tot de nationale A-selectie, maar zijn aanwezigheid staaft de torenhoge ambitie van de Italianen.

Volledig scherm © Photo News

Antonio Nusa - Noorwegen

“Mijn opvolger staat al klaar”, aldus Noa Lang. Club Brugge-fans die nog één van hun spelers aan het werk willen zien, kunnen afstemmen op een wedstrijd van Noorwegen. Antonio Nusa zit immers in de U21-selectie. De nog altijd maar 18-jarige Noor komt doorgaans uit voor de U19, maar bondscoach Leif Gunnar Smerud neemt hem mee als geheim wapen. Eentje die de deur nog kan openbreken als het nodig is, met z'n snelheid en vinnige acties. Bij Club liet hij een zeer positieve indruk na in de minuten die hij kreeg, en clubs uit het buitenland houden hem in de gaten, maar eerst moet hij zich nog vast in de basis knokken.

Volledig scherm © Photo News

Lees ook: