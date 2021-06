Van der Vaart wekt woede in Spanje: “Die woorden onthouden we zeker als we tegen Oranje spelen”

“Het enige wat Spanje doet is de bal van de ene naar de andere kant spelen”, aldus de voormalige middenvelder van onder andere Real Madrid en Tottenham. “Ze hebben niet eens een speler die weet hoe hij een eindpass moet geven.”

Volledig scherm Van der Vaart speelde in het verleden voor het Engelse Tottenham. © Reuters

“Van der Vaart wil zijn moment van glorie en nu heeft hij het”, reageert de Spaanse middenvelder Koke bij COPE op de woorden van Van der Vaart. De middenvelder heeft vervolgens een behoorlijk sneer terug in petto: “Ik heb hem ooit gezien in een WK-finale. Daar hebben we hier op het Ciudad del Fútbol (waar Spanje traint, red.) nog wel een foto van. Van Iniesta’s doelpunt tegen Nederland met Van der Vaart aan zijn zijde. Die houden we bij ons om ons extra te motiveren”, aldus Koke.

Volledig scherm Koke staat de pers te woord. © EPA

Koke vindt het dus prima om tijdens het EK nog tegen Oranje te spelen: “We hangen de foto niet op in de kleedkamer, maar we gaan deze woorden zéker in ons geheugen bewaren als we tegen hen spelen”, voegde Koke toe aan zijn reactie op Van der Vaart, die verder ook stelde dat Spanje alleen maar passes van de ene naar de nadere kant geeft zonder enige diepgang in het spel.

Ondanks de twee punten die Spanje tot nu toe verzamelde heeft Koke nog alle vertrouwen in een plek in de volgende ronde. Dan moet er woensdag wel gewonnen worden van Slowakije: “We willen een goede wedstrijd spelen en we hebben ook een spectaculaire groep met spelers. In onze vorige wedstrijden misten we de kracht om de trekker over te halen, maar niet alles was zo slecht als gezegd wordt. We moeten vaker op doel schieten, zodat we meer goals maken dan de tegenstander.”

Volledig scherm De bewuste fase waar Koke op doelt: Van der Vaart op de grond, terwijl Iniesta scoort in de WK-finale © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS