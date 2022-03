Van der Heyden, die teleurstelling na gelijkspel doorspoelt met kus vriendin, over selectie: “Beginnen wenen met mijn moeder”

Roberto Martínez maakte deze middag zijn selectie bekend voor de oefeninterlands tegen Ierland (26 maart in Dublin) en Burkina Faso (29 maart in Anderlecht). Bij de verdedigers ook Siebe Van der Heyden, die samen met Union dit seizoen een sprookje schrijft. “Ik vernam het nieuws samen met mijn moeder en we zijn gewoon samen beginnen wenen van blijdschap”, vertelde Van der Heyden na de thuismatch tegen KV Oostende. “Drie jaar geleden had ik dit nooit durven denken, maar vandaag hoor ik erbij. Ik kan het eigenlijk nog niet geloven.”

Genieten

Had Van der Heyden er niet stiekem een beetje op gehoopt? “Ik heb zo veel mogelijk geprobeerd dat niet te doen, omdat anders de ontgoocheling te groot zou zijn als ik er niet bij was. Ik ben nu eenmaal een man van emoties. Het gaf dan ook een overweldigend gevoel. Iedereen op de club omhelsde mij en was blij voor mij, dat raakte me echt. Dat grote namen als Hazard, Lukaku en De Bruyne er niet bij zijn? Dat neemt niet weg dat ik ervan moet genieten. Ik ga er met een ‘smile’ toekomen en ik ga er met een ‘smile’ weggaan.” De traditie wil dat nieuwkomers een liedje zingen voor de groep. “Ik heb er al over nagedacht, maar ik weet het nog niet goed”, schaterlachte Van der Heyden.

Toch was er vandaag ook teleurstelling, want Union geraakte tegen KV Oostende niet verder dan een 1-1-gelijkspel. “Vandaag hebben we twee punten verloren. In de tweede helft hebben we veel kansen gemist. We moeten het onszelf kwalijk nemen, want in de eerste helft waren we totaal niet goed. Dat beseften we ook tijdens de rust. We moeten één groep blijven en blijven werken. Ondanks de selectie ga ik niet met een goed gevoel naar huis.”