Van de vuurpijl in Antwerp-vak tot antisemitische gezangen: Beerschot-fans met rellen op Union niet aan proefstuk toe

5 januari 2022: veroordelingen voor ‘freefights’

Een twintigtal Beerschot-hooligans krijgen hun straf voor het organiseren van zogenaamde ‘freefights’. Dat zijn georganiseerde ontmoetingen van rivaliserende hooligans op afgelegen plekken - zoals een bos - waar de deelnemers onder strikte regels met elkaar op de vuist gaan. De feiten gaan soms tot zeven jaar terug, maar kwamen pas aan het licht in een gelijkaardig onderzoek naar... Antwerp-fans. De schermutselingen zouden telkens slechts enkele minuten duren en iedereen zou de regels strikt hebben nageleefd. Het mocht evenwel niet baten. De leiders van de ‘freefights’ krijgen tot twee jaar cel, de anderen werkstraffen tot 240 uur.

27 december 2021: antisemitische gezangen aan stadion

Geen fans toegelaten in de stadions omwille van corona, maar enkele tientallen Beerschot-supporters gaan rond een café aan het Kiel toch over de schreef. Voor hun ploeg een 0-7-pandoering krijgt van Anderlecht, zijn een resem antisemitische spreekkoren te horen aan het café. Het ene kwetsende gezang volgt in sneltempo het andere op. De schokkende beelden duiken achteraf op sociale media, de Antwerpse politie stelt een proces-verbaal op voor aanzet tot discriminatie, haat of geweld tot een groep of een gemeenschap en maakt de zaak over aan het parket.

5 december 2021: vuurpijl in Antwerp-vak

Schokkend tafereel tijdens de Antwerpse derby op het Kiel. Een supporter van Beerschot stormt tijdens de wedstrijd plots het veld op met een vuurpijl én gooit die recht in het bezoekende vak met Antwerp-supporters. Meteen na zijn actie wordt de man gegrepen door de stewards. Vlak na het laatste fluitsignaal koken de potjes op het Kiel helemaal over en bestormen thuissupporters het veld. De fans van de Great Old - waar sommigen ook het veld lijken te willen betreden - hebben zelfs politiebescherming nodig. Drie mensen worden gearresteerd. Het incident zorgt er mee voor dat voor de rest van 2021 geen bezoekende fans meer toegelaten worden in de stadions. Beerschot moet ook twee wedstrijden achter gesloten deuren afwerken.

Volledig scherm © BELGA

13 september 2021: fans blokkeren hoofdingang

Beerschot verliest met 0-1 van STVV en start met een dramatische 1 op 21 aan het seizoen. De nederlaag te veel voor coach Peter Maes, maar ook voor de supporters. Na de match uit de achterban zijn ongenoegen door de hoofdingang van het stadion te blokkeren. “Shame on you”, klonk het onder meer. De sfeer blijft eerder aan de rustige kant, maar niemand mag het Kiel van de boze supporters verlaten. Pas wanneer vijf spelers - Vanhamel, Pietermaat, Holzhauser, Dom en Van den Bergh - naar de poorten trekken en in gesprek gaan met de heethoofden, bedaren de gemoederen.

30 april 2018: aanval op politie na derby

Antwerp en tweedeklasser Beerschot - toen nog Beerschot-Wilrijk - kruisen in play-off 2 de degens. Dat levert, zoals verwacht, het nodige vuurwerk op. Zo’n 300 Beerschot-supporters zien het vertrek van Antwerpse supportersbussen na de match als een rode lap op een stier. Ze bekogelen politieagenten en -wagens met stenen en andere projectielen. De politie reageert met pepperspray en zet het waterkanon in. Zo’n 30 hooligans werden worden gearresteerd en er worden opnieuw stadionverboden uitgedeeld. Twee weken daarvoor vernielden enkele Beerschot-fans ook al delen van de infrastructuur, zoals omheiningen en toiletten, op de Bosuil. Daarvoor diende Antwerp klacht in tegen de vandalen, maar niet bij de voetbalbond. Daardoor ontsnapte Beerschot-Wilrijk aan een match achter gesloten deuren. Er hing hen nochtans een voorwaardelijke straf boven het hoofd na eerdere incidenten.