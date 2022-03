Van de voetbaltribunes het leger in: Oekraïense Ultra’s vechten mee tegen Poetin

VoetbalNiet langer geïnteresseerd in voetbal, wel in de oorlog. Het Oekraïense leger verwelkomt maar al te graag menig supporter uit de Ultrascène. Op de sociale media wordt er gretig opgeroepen tot actie.

Nauwelijks was de Russische invasie in Oekraïne begonnen of enkele uren later waren er al de berichten op Telegram, Twitter en Facebook van hooligans van Dynamo Kiev die opriepen tot vechten. “Wij zijn er klaar voor. Dood aan iedereen die ons land tracht binnen te dringen”, luidde een post ingekaderd in het geel en blauw, de nationale kleuren van Oekraïne. “Wij doen een beroep op jullie eergevoel: trek naar een Russische ambassade om te protesteren. Sluit je aan bij je lokale legereenheid om te vechten tegen de gemeenschappelijke vijand: Oekraïne is het schild van Europa. Samen zijn we sterk.”

De zware jongens van andere clubs, zoals Metalist Kharkiv en Arsenal Kiev, laten zich niet onbetuigd. Ook zij promoten online de vrijwillige toetreding tot het Oekraïense leger. Foto’s van breedgeschouderde mannen, meestal gemaskerd, in uniform. Soms in het bezit van wapens en clubvlaggen. Video’s van soldaten en vluchtelingen op verschillende fora. Het voetbal als katalysator voor de wijd verspreide mobilisatie in de Oekraïense samenleving, met dat verschil dat vele Ultra’s al ervaring hebben met vechttechnieken en wapens.

In 2013 en 2014 trokken honderden Ultra’s al eens ten strijde tegen de toenmalige pro-Russische regering in Kiev. In de zogenaamde Euromaidan, de protesten in Oekraïne die toen ontstonden tegen de regering van president Viktor Janoekovytsj, een beschermeling van Poetin. De hooligans van de verschillende clubs vonden elkaar plots in het vernielen van barricades, het in veiligheid brengen van de gekwetsten, de bescherming van andere protestanten tegen de geweldenaars van Janoekovytsj. In zijn uiteindelijke afzetting speelden de hooligans zeker hun rol. (lees verder onder de foto’s)

Niet veel later riepen separatisten in de oostelijke steden Donetsk en Loehansk de zogeheten Volksrepublieken uit. De voetbalclubs uit die regio’s, Shakthar Donetsk en Zorya Luhansk, werden verbannen. Die eerste is een heuse spookclub geworden, andere clubs hielden op te bestaan. Honderden Ultra’s sloten zich bij het leger aan om mee te vechten tegen de separatisten. Anderen die niet het geluk hadden te kunnen ontsnappen, werden jarenlang gevangen genomen. Meer dan vijftig Ultra’s lieten het leven in de oorlog in Oost-Oekraïne. Velen van zij die terugkwamen, waren getraumatiseerd.

Volledig scherm Fans van Zorya Luhansk clashen in Kiev met de politie voor aftrap van de Europa League-partij tegen Legia Warsaw in 2015. © EPA

In West-Europa worden de protesten en revoluties waaraan voetbalfans deelnemen maar al te graag geromantiseerd. De Arabische Lente in 2011 in Egypte, waarbij er op het Tahrirplein tegen Mubarak gevochten werd. Of na de protesten in Turkije in 2013 tegen het autoritaire beleid van premier Erdogan. Oekraïne heeft daarin altijd een belangrijke rol gespeeld, al brengt die heroïsering gevaarlijke ontwikkelingen met zich mee.

Zo vechten tientallen Oekraïense Ultra’s en hooligans sinds 2014 voor het in Marioepol gevestigde en vrijwillige Azovbataljon. Juiste aantallen zijn niet geweten, maar wel dat zij er nauwe banden op nahouden met ultrarechtse organisaties in Europa. Zo ronselen neonazi’s in het Westen op relevante fora rekruten voor de oorlog tegen Poetin, die dan weer de steun krijgt van moslimvechters uit Tsjetsjenië. Volgens veiligheidsinstanties willen honderden extreemrechtsen deelnemen aan de oorlog in Oekraïne.

Of er zijn net anti-fascistische bewegingen, waartoe de extreme supporters van Arsenal Kiev behoren. Zij groeperen zich in de zogenaamde ‘Hoods Hoods Klan’.

Zeker in netwerking spelen de Ultra’s hun rol. Op sociale media worden de te volgen routes via Polen en Lviv om aan het front in Kiev te geraken, gedetailleerd uitgelegd. Contactgegevens van leiders of verbindingspersonen, zoals ultra’s van Karpaty Lviv, vind je makkelijk terug.

En dan is er nog het gegeven dat niet alle supportersgroepen in het oosten de Russische invasie afkeuren. Zo zijn er de beruchte Servische clans van Rode Ster Belgrado en Partizan die nauw bevriend zijn met hun collega’s van respectievelijk Spartak Moskou en CSKA Moskou. Twee weken geleden waren Russische supporters alvast aanwezig tijdens de derby in Belgrado, waarbij de banden tussen Servië en Rusland graag bezongen en aangehaald werden. In tegenstelling tot Schalke 04, heeft Rode Ster de link met shirtsponsor Gazprom nog niet verbroken.

In landen als Duitsland, Polen en Kroatië wordt de afkeer voor Poetin en de oorlog dan wel weer duidelijk via spandoeken en tifo’s. In sommige voetbalstadions wordt daar geld ingezameld ten behoeve van het Oekraïense volk. Of wordt er gerouwd om vrienden onder de oorlogsslachtoffers.

