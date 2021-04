Van ‘Big Seven’ naar ‘Dirty Dozen’: een reconstructie van de achterkamerpolitiek van de Super League

Voetbal Michael Verschue­ren over plannen Super League: “Betreu­rens­waar­dig dat dit op deze manier gebeurt”

19 april Ook Anderlecht-bestuurder Michael Verschueren was verrast toen hij vanochtend de plannen over de Super League ontdekte. Toch door de timing en de manier waarop, want het idee zat er volgens Verschueren al even aan te komen.