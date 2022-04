Union zet record neer met Europese ‘comeback’ na bijna 58 jaar: “Maar play-offs laten nog geen euforie toe”

De oude glorie van Union herleeft dit seizoen helemaal. Maar niet dat de zekerheid over Europees voetbal voor dolle taferelen gezorgd heeft. “In de busreis terug van Standard hebben de spelers onderling wat kunnen vieren, maar we hebben niets speciaals georganiseerd”, zegt Union-woordvoerder Maarten Verdoodt. “We weten wel dat we iets historisch gedaan hebben, maar het format (van play-offs, red.) laat ons nog niet toe om euforisch te zijn.” Ook CEO Philippe Bormans vindt het nog te vroeg voor een vreugdedans: “Heel dit seizoen sinds de promotie voelt wel als een roes aan en met Europees voetbal kopen we al ‘ietsje’, maar we hebben nog niks gewonnen.”

‘Historisch’ is wel het juiste woord om het Europees ticket voor Union te duiden. De laatste Europese match van Union dateert van 7 oktober 1964 tegen het prestigieuze Juventus in de beker der Jaarbeurssteden, de voorloper van de Uefa Cup. Wanneer Union volgend seizoen in juli, augustus of september - afhankelijk van voorrondes of niet - weer aanknoopt met Europa zal dat minstens na 57 jaar en 8 maanden zijn. Een record: geen enkele andere Europese club heeft zo een lange tijdspanne overbrugd tussen twee Europese duels. Het Franse Stade Reims kwam in 2020 wel in de buurt met 57 jaar en 6 maanden na hun vorige Europese duel in 1963.

Volledig scherm De affiche van Union met de aankondiging van de Europese thuiswedstrijd in de beker der Jaarbeurssteden tegen Juventus op 23 september 1964. Twee weken later vindt de return in Italië plaats. © RV

Het vorige dubbele Europese duel van Union vond dus wel in een ander tijdperk plaats. “Maar Juventus was al een grootmacht in Europa”, zegt de nu 85-jarige ex-Rode Duivel Paul van den Berg, die thuis bij het 0-1-verlies op het veld stond. “Spelen tegen Juventus was een titel op zich. Maar we konden die dag niet veel klaarmaken. Juventus speelde al op zijn Italiaans, met ‘catenaccio’ met een libero en versterkte verdediging.” Van den Berg duimt nu dat Union kampioen speelt: “Ik ben niet ‘madame Soleil’, maar ik hoop dat ze de lijn doortrekken in de play-offs. Ze verdienen de titel als meest regelmatige ploeg. Anderlecht is het seizoen slecht gestart en ook Club Brugge heeft een mindere periode doorgemaakt.”

Het Europese thuisduel in 1964 tegen Juve woonden 13.000 toeschouwers in het Dudenpark bij. Maar de komende Europese campagne zal Union elders spelen. Het Joseph Mariënstadion voldoet niet aan de UEFA-normen. Twee uitwijkopties liggen op tafel. “De voorrondes spelen we zo goed als zeker in OH Leuven, de groepsfase wellicht in de Heizel”, zegt CEO Philippe Bormans. “We moeten dat nog op papier zetten, we voelen veel bereidheid van de stad Brussel. Maar begin augustus speelt Coldplay een aantal concerten in het Boudewijnstadion (waarna de stad de grasmat vernieuwt, red.). Dat kan overlappen met onze Europese campagne.” De definitieve knoop over de locatie zal Union dus wellicht maar doorhakken van zodra het zekerheid krijgt over welke Europese competitie en de startronde.

Volledig scherm Het elftal van Juventus had in 1964 al een stevige reputatie. © RV

Volledig scherm Paul van den Berg stond met Union op het veld in de laatste Europese thuiswedstrijd in 1964 tegen Juventus: “We maakten niet veel klaar tegen het catenaccio van Juve.” © Maxime van den Berg / RV

