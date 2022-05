Union wacht op beslissing Mazzu, die zijn staf wil meenemen naar Anderlecht

Mazzu leek voorbestemd op een lang leven bij Union. Na dat indrukwekkende seizoen, waarin de promovendus net naast de titel greep, was hij met de clubleiding in gesprek over een nieuwe overeenkomst. Maar dan deed Anderlecht hem een voorstel en staat de potentiële deal met Union op losse schroeven.

Philippe Bormans, CEO van de vicekampioen, gaat kort in op de situatie van de trainer. “We hebben goede gesprekken met Felice gevoerd. Hij heeft ons dan laten weten dat hij een andere aanbieding op zak heeft en dat hij daarover wilde nadenken. Uit de berichten in de media maak ik op dat het om Anderlecht gaat. We hebben afgesproken dat hij ons eind deze week duidelijkheid moet verschaffen.”

Volgens Bormans deed Union de trainer een zeer goed voorstel. “In verhouding met het budget van de club zal je in Europa niet snel een trainer vinden die evenveel kan verdienen. Hij kan bij ons werken in de beste omstandigheden en krijgt veel vrijheid. We weten dat Anderlecht financieel aantrekkelijker is, maar hier zijn we samen aan iets moois aan het bouwen. Dit is een project op lange termijn. We snappen dat Anderlecht aanlokkelijk kan zijn, maar willen Felice uiteraard hier houden. Waarschijnlijk is dat tegen beter weten in.”