Union krijgt prioriteit, Anderlecht moet eerst in eigen huis aan de bak tegen AZ: “Afspraken zijn gemaakt in december, toen was dit geen punt”

Union kon het ‘eigen’ stadion om Europees te spelen in deze fase van de Europese campagne niet meer wijzigen. De groepsduels werkte Union nog in OH Leuven af, maar voor de meer aantrekkelijke KO-fase nadien bereikte Union een akkoord met Anderlecht. Voor de UEFA moet Union nu de rest van de Europese competitie thuis in hetzelfde stadion spelen.

Bormans: “Snap dat het wat ambetant is”

Union-CEO Philippe Bormans reageerde al op het ‘omdraaien’ van de kwartfinale van Anderlecht, dat nu eerst thuis aan de slag moet in de Conference League: “De kans dat het zou voorvallen was niet groot. Het is wat jammer of pech voor Anderlecht dat dit scenario nu gebeurt. Liever zouden we natuurlijk bij Union een eigen stadion hebben voor Europees voetbal en daar zetten we stappen voor. Maar we zijn dankbaar dat Anderlecht ons wil helpen. Het is niet evident en heb er respect voor.”

In de onderhandelingen van Union met Anderlecht om Europees uit te wijken naar het Lotto Park was het voornoemde scenario niet echt een issue. “Dat was geen punt. Het is ons wel uitgelegd mocht dat voorvallen. Die afspraken zijn gemaakt in december. Die was definitief voor de rest van de campagne. Anderlecht heeft zich intussen nog twee keer gekwalificeerd en wij hebben er ook een ronde bijgedaan. Dat scenario was toen erg hypothetisch. Maar de loting had evengoed in het voordeel van Anderlecht kunnen uitdraaien. Ik snap dat het nu wat ambetant is. Dat is de keerzijde van dat we niet gelijk kunnen spelen.”