Union hoopt na nieuwe stappen in stadiondossier medio 2024 bouwaanvraag te kunnen indienen

Naast een oplossing voor het Europees avontuur van Union, zijn er nu ook stappen gezet in het stadiondossier. Er is een mobiliteitsstudie en een millieueffectenanalyse besteld die begin volgend jaar resultaten zou moeten opleveren. De club hoopt daardoor medio 2024 haar bouwaanvraag te kunnen indien.

Omdat ook het Engelse Brighton zich had geplaatst voor Europees voetbal, werden er door de UEFA vragen gesteld bij de rol van Tony Bloom, eigenaar van beide teams. De oplossing? Alex Muzio wordt meerderheidsaandeelhouder, en beide clubs mogen onderling geen transfers meer doen.

“Ik heb de eer van mijn leven gehad om de fans van Union de voorbije vijf jaar te dienen”, adresseert Alex Muzio in een bericht op de website van Union de eigen aanhang. De Brit wordt door deze nieuwe verdeling meerderheidsaandeelhouder van de Brusselse club. Hij verhoogt zijn investeringen in de club, terwijl de eigendomsaandelen van Tony Bloom dalen tot een minderheidsbelang. Op die manier blijft de integriteit van alle UEFA-competities gewaarborgd, want dat dreigde door de belangen van Bloom bij beide clubs mogelijk in het gedrang te komen, oordeelde de UEFA.

Om het niet tot een scenario te laten komen waarin de eigenaar zelf moest kiezen welke club Europa in kon, werd deze oplossing gevonden. De UEFA gaf groen licht, maar wel onder voorwaarden. Zo mogen Union en Brighton tot september 2024 geen spelers meer aan elkaar overdragen. Ook niet via een uitleenbeurt. In het verleden kwamen onder meer Simon Adingra, Kaoru Mitoma en Kacper Kozlowski al via zo’n constructie terecht in het Dudenpark.

“In die periode zijn we begonnen met het proces om deze prachtige club terug te brengen naar waar ze thuishoort”, gaat Muzio verder. “Het werk is echter nog lang niet af en ik kijk met kracht uit naar de uitdagingen die voor ons liggen. Ik heb Union geleefd en geademd sinds ik voorzitter ben geworden en ik kan niet wachten om onze reis voort te zetten in mijn nieuwe positie van meerderheidsaandeelhouder. Het project dat in 2018 werd gelanceerd om Union nieuw leven in te blazen en opnieuw een sterke en duurzame club in het Belgische voetbal te maken, blijft hetzelfde. Ook de visie voor de club blijft dezelfde en het nieuwe stadion blijft het belangrijkste doel voor de club in de komende jaren.”

Volledig scherm Kaoro Mitoma, die nu het mooie weer maakt bij Brighton, speelde vorig jaar nog voor Union. © AFP

Stadionplannen in Vorst

In een statement geeft Union nu ook meer uitleg bij de stand van zaken in het stadiondossier. “De club wil het Gewest bedanken en in het bijzonder Staatssecretaris Ans Persoons en haar kabinet om de verschillende betrokken partijen in het stadiondossier rond de tafel te brengen”, opent de Brusselse club. Het ontslag van Brussels staatssecretaris Pascal Smet midden juni zette een rem op het stadiondossier. Hij werd aanzien als een van de aanjager van het dossier maar werd vervangen door Persoons, die nu dus gehoor heeft gegeven aan de oproep van de club om vaart te maken in de onderhandelingen. “De partijen zijn overeengekomen dat de club in september 2023 een mobiliteitsstudie en een millieueffectenanalyse zal laten uitvoeren door een erkend adviesbureau. De resultaten van deze studie worden begin 2024 verwacht.”

“Op basis van de resultaten van deze studie en afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de partijen hoopt de club medio 2024 de bouwvergunningsaanvraag in te dienen voor haar nieuwe stadionproject op de Bemptsite.”

“De onwil om een oplossing te vinden voor het nieuwe stadion van Union komt niet van onze kant”, reageerde de gemeente een tijd geleden nog. “Als bestuur hebben we de club gestructureerde vragen gesteld, zoals we dat doen bij alle particulieren die een project van deze omvang willen bouwen op gemeentegrond. Vanaf februari 2022 hebben we in constructieve geest vragen gesteld. Er kwam nog steeds geen enkel antwoord op de uitdagingen die ons gesteld worden.”

“We vragen aan de voorzitter en de eigenaar van de club om ons een gesprekspartner toe te wijzen, waarmee we onze discussies kunnen voortzetten en werken naar een oplossing toe”, aldus Mariam El Hamidine, de burgemeester van Vorst, begin deze maand. “We wachten al jaren op een mobiliteitsstudie, we wachten al te lang op de club om de middelen daarvoor in te zetten. Nu moeten we ook al maanden wachten op een serieuze studie om de zaak te becijferen en vervolgens de aankomende aanbevelingen uit te voeren met de regio.” Die mobiliteitsstudie en een millieueffectenanalyse komen er nu dus komende september.

Eerder had Union-voorziter Bormans al laten optekenen dat “elke match die we niet in ons nieuwe stadion kunnen spelen, een groot verlies is. We vragen dat de politiek in Vorst zijn verantwoordelijkheid pakt en dit in handen neemt. We hopen op zijn minst dat ze openstaan voor dialoog. Tot nu toe kregen we dat gevoel jammer genoeg niet.”

Volledig scherm Een maquette van het toekomstige stadion in Vorst. © RV