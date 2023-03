Union geeft drie keer voorsprong weg in Berlijn, maar versiert wel prima uitgangspositie: “Als je zo’n goal pakt op het eind, overheerst teleurstelling”

Union mag met een dikke zwarte stift het recente ‘dipje’ doorkruisen. Want op Berlin bewees de Brusselse club toch een fikse dosis standvastigheid. Een gelijkspel blijft straf, in de wetenschap dat een grootmacht als Ajax hier twee weken geleden nog met een 3-1-nederlaag zijn Europese ambities mocht opbergen. En Union mag dan in de Belgische beker gecapituleerd hebben, de stellingen op het Europese front blijven na de heenwedstrijd nog stevig genoeg overeind staan om te blijven dromen van een Europese kwartfinale. Misschien volgt die topaffiche om van te smullen dan wel nog?

In het stadion ‘An der alten Forsterei’ hangt een geweldige rocksfeer die de thuisploeg een boost geeft. Union SG had zich ingesteld op een heftige start van Union Berlin, maar hield wel vast aan zijn systeem met twee spitsen. Kapitein Teddy Teuma bleef uit voorzorg door zijn kuitblessure op de bank. Zijn gemis liet zich wel voelen in minder stuwkracht vanuit het middenveld. Zelf stond de verdediging van Union onder druk. Burgess duwde als een sneeuwruimer veel gevaar in het centrum naar de zijkanten weg, maar ook Moris keepte alert. Met twee sterke parades op een poging van Becker en een kopbal van Behrens behoedde hij Union SG voor een vroege achterstand.

Gaandeweg werkte Union SG zich beter in de match. Alleen aan kansen raken bleek moeilijk, tot Boniface kort voor het half uur zelf naar doel knalde. Zijn schot week met een gelukje af in de winkelhaak (0-1). Trainer Karel Geraerts glunderde: op voorhand had hij gezegd dat “Europees voetbal het beste in Boniface naar boven brengt.” Toen wist hij nog niet dat de Nigeriaan het scenario nog zou verfraaien.

Die gevleide voorsprong zou Union wel niet lang vasthouden: net voor rust krulde Juranovic een vrije trap prachtig binnen. De thuisploeg zou de druk in de tweede helft constant hoog houden, maar Union toonde zich messcherp op de counter. Lapoussin rukte op na balverlies van Trimmel en legde de bal perfect in de loop van Vertessen. De PSV-huurling trapte koelbloedig zijn eerste Europese treffer voor Union binnen (1-2).

Daarna moest Union SG even de pletwals ondergaan. De VAR hielp Berlin door ongelukkig handspel van Burgess in de zestienmeter te signaleren: vanop de stip trof Knoche - weliswaar in twee tijden na een eerste redding van Moris - raak. Niet dat Union SG kraakte, integendeel. De volgende counter was opnieuw dodelijk: Nieuwkoop pakte uit met een sterke rush en bediende Boniface voor de 2-3.

Union legde er daarna stevig zijn kop voor, maar ook de thuisploeg kreeg alsnog loon naar werken. Michel trapte kort voor tijd via Kandouss de 3-3 voorbij Moris. Een late opdoffer, die evenwel niet zoveel verandert aan het perspectief voor de return. Union SG houdt volgende week zijn kansen gaaf om zich in ‘eigen huis’ - op Anderlecht - alsnog te plaatsen voor een historische kwartfinale in de Europa League.

Beter dan Bayern

“3-3 is een correcte score”, vond Geraerts. “Maar als je nog een goal pakt op het eind, dan overheerst in de kleedkamer teleurstelling.” Geraerts weet wel dat je met een gelijkspel op Union Berlin met een stoere borst mag thuiskomen. De Belgische ‘Underdog’ Union dwingt bewondering af in Duitsland: het is namelijk de enige ploeg die op een dik jaar tijd in de groepsfase van de Europa League in de thuishaven van Union Berlin kon winnen, en daar komt nu een gelijkspel bovenop.

Hoe slaagt Union erin beter te doen dan Bayern in Berlin, wou een Duitse journalist van Geraerts weten. “We hebben een goed strijdplan uitgedokterd en uitgevoerd”, zegt Geraerts. De kansen voor de return schat hij nu op fifty-fifty in. “We moeten bescheiden blijven tegen een Duitse topploeg in een van de grootste competities, maar mogen wel ambitieus zijn. We staan nog voor een grote match. We zijn niet alleen blij, maar moeten ons ook in Brussel tonen.”

Ook Anderlecht speelde gelijk: paars-wit hield Villarreal op 1-1 in de heenmatch van de achtste finales van de Conference League.

