Union-coach Karel Geraerts ontgoocheld, maar ook positief: “Kunnen onszelf maar één ding verwijten”

Champions LeagueUnion is uitgeschakeld in de Champions League. Ontgoocheling alom bij coach Karel Geraerts, die ook wel positief was. “Onze organisatie stond heel goed”, klonk het na afloop.

“Of de twee individuele fouten ons de kwalificatie kosten? Laten we zeggen dat onze organisatie heel goed stond", aldus Geraerts. “We waren op onze hoede in de eerste twintig minuten, maar daar kwamen we heel goed door. We hielden zelfs veel langer stand. En dan viel in de 43ste minuut dat doelpunt uit de lucht. Dat is zuur, een heel slecht moment.”

“Na rust kwamen we goed uit de kleedkamer. We gaven heel weinig weg. De doelpunten kwamen uit het niets. Maar dit is een ander niveau. De tegenstander straft het meteen af. Als we ons één ding kunnen verwijten, dan is het dat we in balbezit de verkeerde keuzes maakten en de bal niet lang genoeg konden bijhouden. Om zo toch zelf gevaarlijk te zijn.”

“Wat er misliep bij de 1-0? Siebe zei dat hij de bal heel laat zag komen en zo viel de bal op zijn arm. Jammer genoeg voor ons was het een duidelijke strafschop. Als je als ploeg goed staat, moet je als individu ook alles perfect doen. Ach, dit gebeurt nu eenmaal. Je moet niet met stenen werpen naar die jongens. Dit is een ander niveau. Je moet bijna foutloos spelen als je wil doorstoten.”

Volledig scherm © Photo News

Was het een bewuste keuze om niet tegen een counter op te lopen? “Als we de bal hadden, wilde ik dat we voetbalden. Maar automatisch werd je in de organisatie geduwd. Dan moet je veel lopen en raak je minder de bal. Als we een stap hoger willen zetten, moeten we de bal iets langer kunnen bijhouden. En betere keuzes maken aan de bal.”

“Wat er gebeurde bij de 3-0? De bal was lang onderweg, Lapoussin stond op zijn positie en Anthony (Moris, red.) zag zijn tegenstander niet in z’n rug komen. Dat doelpunt kwam op een heel slecht moment. Je kan niet spreken over een uitgespeelde kans, maar wel over een verloren voorzet. Maar ze scoren wel.”

“Of de Europa League een troostprijs is? Absoluut. Binnen enkele dagen zal ik waarschijnlijk zeggen dat we trots mogen zijn dat we naar de Europa League kunnen. Maar nu heerst de ontgoocheling. We waren dichtbij de kwalificatie en konden onze voet zetten naast die van de Rangers. De details hebben het verschil gemaakt.”

Vanzeir: “We hebben net iets te veel verdedigd”