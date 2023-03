Union blaast titelstrijd nieuw leven in met zege op Genk, Oscar beste mannelijke hoofdrol gaat naar Adingra

De klad zit er wat in bij leider Genk. Union bleek ook met nog de zware Europese clash in Berlijn in de benen met 1-2 te sterk in de topper. De Oscar voor beste mannelijke hoofdrol gaat naar Adingra die de match met twee klasseflitsen voor Union deed kantelen. De Brusselse club sluipt zo dichter tot op vijf punten, ook Antwerp profiteert.

Een spannende titelstrijd met een trio wenkt. Twee weken geleden had Genk nog een mooie kloof van tien en twaalf punten op Union en Antwerp. Maar die is na een 5 op 15 voor Genk als sneeuw voor de zon verdwenen tot vijf en zeven punten. Als dat in die grootorde blijft tot de start van de Champions play-offs, is dat met de halvering van de punten peanuts.

Voor Union houdt de 1-2-zege het perfecte revanchescenario in. In de heenwedstrijd in Brussel had Genk toen in blessuretijd de genadeklap gegeven, met een buffelstoot van invaller Samatta voor de 1-2. Maar nu geeft Union Genk dus van hetzelfde laken een pak.

Volledig scherm © Photo News

De topper zorgde voor een snedige pot voetbal met een opmerkelijke twist. Een studieronde was er niet: beide teams schakelden meteen naar de hoogste versnelling. Samatta stelde al meteen Moris op de proef. Aan de overkant lanceerde Boniface Vertessen. Hij troefde met zijn snelle benen McKenzie af, maar doelman Vandevoordt wist raad met zijn schot.

Genk eiste gaandeweg het balbezit op. De alomtegenwoordige en klaarkijkende El Khannouss deed de machine draaien. De druk voor het doel van Union nam toe: Paintsil vond vanuit een kleine hoek weer Moris op zijn weg en Heynen zag een schot afgeblokt. Halfweg de eerste helft kon Genk die dominantie op het scorebord omzetten. Ref Verboomen vond een opwippertje van Heynen tegen de bovenarm van Van der Heyden een penalty waard. Heynen trof vanop de stip raak, al zat doelman Moris er nog met vingertoppen aan.

Volledig scherm © BELGA

Union ging daarna hoger spelen, maar Genk dook vaak gevaarlijk de ruimte in. De 2-0-hing in de lucht. Muñoz rondde een prachtige counter via Trésor en El Khanouss af, maar hij stond nipt buitenspel. Union bewees dit seizoen al meermaals razendsnel een scheve situatie recht te kunnen zetten, dankzij die mix aan collectieve onverzettelijkheid en individuele klasse. Van dat laatste loopt Adingra over: hij lepelde de bal perfect op het hoofd van Nieuwkoop voor de gelijkmaker en schilderde daarna een doorschietende en via Boniface afgeweken bal in de kruising. Op twee minuten tijd had Union de rollen helemaal omgedraaid.

Zo moest Genk in de tweede helft de achtervolgingsjacht inzetten en kon Union op de omschakeling loeren. Vertessen moest kort na de rust geblesseerd het veld af. Zijn vervanger Nilsson schotelde Lynen een goede kans voor, maar hij miste. Genk speelde dominanter, maar vond moeilijk gaatjes in de defensie. Muñoz kwam net te laat om een voorzet van Trésor binnen te duwen. Union rekte tijd waar het kon. Het irriteerde Genk, dat moeilijk zijn beste spel vond en een portie pech kende. Muñoz zag alweer een doelpunt afgekeurd, nu omdat zijn kopbal in de loop de arm van McKenzie had geraakt. Verboomen annuleerde de 2-2 op advies van de VAR.

Het slotoffensief van Genk bleek een mager beestje. Anders dan in Berlijn hield Union in de slotfase vlot stand. De Brusselse club mag nu met een extra vertrouwensboost toewerken naar de Europese return donderdag in het Lotto Park van Anderlecht.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.