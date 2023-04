Uitverkocht! Europese kwartfinales Gent, Union en Anderlecht worden gespeeld voor vol huis

Cercle Brugge houdt zijn kansen op de Europe play-offs gaaf na een overver­dien­de 2-0-zege tegen een erg matig KV Kortrijk

De strijd om de achtste plaats blijft ongemeen spannend. Cercle Brugge klimt door een al bij al vrij makkelijke overwinning tegen een onkennelijk KV Kortrijk opnieuw over Anderlecht en Charleroi naar de ‘pole position’ voor het laatste ticket in de Europe play-offs. Anderlecht speelt morgen op Eupen, Charleroi vanavond in Westerlo. Somers opende de score voor Cercle en Ayase Ueda legde vanop elf meter de eindscore nog voor de pauze vast. De Japanner nadert in de topschuttersstand tot op één treffer van Vincent Janssen, Hugo Cuypers en Paul Onuachu. KV Kortrijk is nog steeds niet helemaal gered.