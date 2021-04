UEFA-voorzitter snoeihard voor “slangen” en dreigt: “Wie speelt in Super League neemt niet deel aan EK en WK”

“Dit is een beschamend voorstel. Hebzucht is de enige drijfveer. Er wordt in het gezicht van de voetballiefhebber gespuwd. We gaan na met onze advocaten welke stappen we kunnen ondernemen. We zullen alle mogelijke strafmaatregelen gebruiken.” Hij wil spelers die deelnemen aan de Super League weren op het EK en WK. “Zij zullen niet meer op een WK, EK of bij hun nationale ploeg mogen uitkomen. Dat gaan we regelen.”