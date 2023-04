UEFA-voorzitter Ceferin wil salarisplafond invoeren en sluit Champions League-finale in Amerika niet uit

Verder zei de UEFA-voorzitter ook dat hij een finale van de Champions League in de Verenigde Staten niet uitsluit. “Het is mogelijk dat wedstrijden in Europa’s belangrijkste clubcompetitie in Amerika plaatsvinden. We zijn begonnen met de besprekingen. Dit jaar is de finale van de Champions League in Istanboel, in 2024 is Londen aan de beurt en in 2025 mag München de finale van het Kampioenenbal organiseren. Daarna zullen we zien.”