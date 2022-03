UEFA-voorzitter Ceferin begrijpt niet dat drie clubs nog steeds een Super League willen oprichten: “Het is totale onzin”

“Ze hebben dit krankzinnige idee voor het eerst gelanceerd midden in een pandemie”, klonk het bij Ceferin, die een toespraak gaf op een forum georganiseerd door de Financial Times. “Nu horen we elke dag dat ze in het midden van een oorlog (in Oekraïne, red.) een nieuw idee willen uitwerken. Ze leven duidelijk in een parallelle wereld”, vertelde de voorzitter van de UEFA in het Zwitserse Nyon. “Terwijl wij spelers proberen te redden en proberen te helpen om een vreselijke situatie te verlichten, werken zij aan een project als dit. Het is totale onzin en iedereen weet het, behalve zij.”