UEFA dreigt EK-finale te verplaatsen van Londen naar Boedapest

In Engeland wordt momenteel druk gedebatteerd over versoepelingen van de quarantaineregels. In Groot-Brittannië moeten bezoekende fans nu nog tien dagen in quarantaine als zij uit een ‘oranje gebied’ komen. De Britse regering lijkt daar voorlopig aan vast te houden, waardoor de UEFA twijfelt over de geschiktheid van Londen als finalestad.

Eerder greep Wembley al naast de organisatie van de Champions League-finale. Die wedstrijd ging aanvankelijk in Istanboel door, maar de UEFA besloot de eindstrijd wegens de coronasituatie in Turkije naar een ander land te verplaatsen. Wembley was lange tijd, vooral door de aanwezigheid van de Engelse clubs Chelsea en Manchester City, topfavoriet. Omdat 2.500 UEFA-gasten na een bezoek aan Engeland verplicht in quarantaine moesten, werd uiteindelijk voor Lissabon gekozen.

Momenteel denkt de UEFA eraan om de halve finales en de finale van het EK af te werken in de Hongaarse Puskás Aréna. Tijdens de wedstrijd Hongarije-Portugal waren ruim 60.000 fans welkom. In Hongarije is het plan om vanaf volgende week alle coronamaatregelen los te laten. De UEFA hoopt zo veel mogelijk fans toe te laten tijdens de ontknoping van het toernooi. De halve finales staan gepland voor 6 en 7 juli, terwijl de finale op 11 juli wordt afgewerkt.

