UEFA-bestuurslid stelt dat “Real, City en Chelsea uit Champions League gezet worden”, kans klein dat dat ook echt gebeurt

FA Cup EK niet in gevaar voor De Bruyne, City communi­ceert dat ernst blessure nog niet duidelijk is

11:41 Een blessure komt altijd ongelegen. Toch is de klap aangekomen bij Kevin De Bruyne (29). In de laatste rechte lijn naar drie bekers met Man City dreigt een worstcasescenario: trofeeceremonie in pak. Zijn EK is niet in gevaar, maar zijn voorbereiding start hij mogelijk wel vanuit de revalidatiezaal. Eén droom alvast aan diggelen? Over de ernst van de blessure is er nog geen duidelijkheid, laat City weten. De Bruyne ondergaat vandaag nog een nieuwe scan.