Tymoshchuk levenslang geschorst door Oekraïense voetbalbond

Voetbal OVERZICHT. Clement en Monaco onderuit, Barcelona blijft steken op gelijkspel - Tielemans wint van Doku, Dessers scoort in Conference League

In de achtste finales van de Europa League gingen Philippe Clement en belofteninternational Eliot Matazo met AS Monaco op bezoek bij het Portugese Braga. Clement, die een wisselvallig debuut kende bij Monaco, zag ook nog voor rust Braga met 1-0 voorkomen via Ruiz in de eerste aanval (3.). In de slotminuut moest Monaco nog een doelpunt slikken van Oliveira (2-0). Matazo was toen al naar de kant voor Golovin. Braga kan zich volgende week terugplooien op bezoek bij de Monegasken, op zoek naar de kwalificatie.

10 maart