Tweejarig contract bij Ajax ligt klaar voor Alfred Schreuder: “Ik ga niet in op speculaties”

VoetbalDubbel feest ten huize Schreuder. Niet alleen is de titel met Club binnen handbereik, ook ligt het tweejarig contract bij Ajax intussen klaar in Amsterdam: “‘Als’ bestaat niet - mijn focus ligt op Brugge.”

Uitgerekend tijdens zijn post-match interviewronde kwam het nieuws door vanuit Nederland. Bronnen rondom Ajax en Schreuder zijn het zeker: de Gelderlander heeft een mondeling akkoord voor twee seizoenen plus optie bij de Amsterdammers, die zich woensdagavond nog maar eens tot landskampioen van Nederland kroonden. Dat-ie van Brugge naar Mokum zou verhuizen, was al langer een publiek geheim. Alleen lijkt alles nu - en zeker wanneer blauw-zwart zondag op de Bosuil op haar beurt kampioen wordt - in een stroomversnelling te komen.

Net zoals de voorbije weken wou Schreuder niet ingaan op de kwestie: “Als, als, als, als,” fronste hij de wenkbrauwen. “Als bestaat niet. Mijn volledige focus ligt op Brugge. Speculaties, daar kan ik niets mee. Ik ga er ook niet op in.” Waarop-ie zijn lofzang voor de prestatie van zijn spelers en de twaalfde man van Club weer opnam alsof er helemaal niets aan de hand is.

Ideale rit

Schreuder is goed op weg de voor hem ideale rit te rijden. De titel pakken in Brugge om vervolgens bij zijn droomclub Ajax, waar hij eerder assistent was, aan de slag te gaan: “Dat de titel bijna binnen is, wil ik niet zeggen. We zetten wéér een goeie stap. Als we deze mentaliteit vasthouden, zullen we moeilijk te verslaan zijn. Maar we zullen het zelf moeten doen. Union heeft Anderlecht dit seizoen al drie keer geklopt.”

Ook al weet Schreuder al even dat-ie volgend seizoen niet meer in Brugge aan het roer zal staan, toch is de zes op zes tegen Union en de nakende landstitel fantastisch voor hem. Hij is de coach die Club Brugge haar derde opeenvolgende landstitel zal bezorgen, dit na een op zijn zachtst gezegd moeilijk seizoen. Eentje waarin de achterstand op Union op een gegeven moment onoverbrugbaar leek. En waarin er eigenlijk continue aan hem getwijfeld werd: “Ik ben heel erg trots. Ondanks de spanning die er heerste, was het echt genieten. Het gaat niet alleen over vandaag. Als je kijkt naar de mentaliteit, de focus, dit onder de grote druk die je hier altijd voelt. Een prachtige avond, zoals ik er als speler ook heb meegemaakt. Hier doet iedereen het voor”. Nog één keer winnen en dan is Club net als Ajax kampioen. En gaan Schreuder en Club, weliswaar niet samen, beiden de groepsfase van de Champions League in.

