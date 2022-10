Twee wereldspitsen, maar het contrast in de horloges van Benzema en Lewandowski op de Ballon d’Or kan niet groter zijn

De Ballon d’Or. Een gala waar niets aan de lens van de camera ontsnapt. Dus ook niet wat de voetballers en voetbalsters dragen, ook aan de pols. En er viel wel iets op. Namelijk het grote contrast tussen het horloge van Robert Lewandowski, verkozen tot aanvaller van het jaar, en die van Karim Benzema - de Ballon d’Or-winnaar.

Benzema, die ook een kostuum droeg dat quasi identiek was aan dat van de vermoorde rapper Tupac in 1996, had zijn Richard Mille RM 65-01 - een automatisch gekalibreerd horloge - uit de kast gehaald. De RM 65-01 staat bekend als technologisch een van de meest verfijnde, maar dus ook een van de duurste modellen van het Zwitserse luxemerk. Het is uitgerust met 18 karaat goud en voor 90 procent bedekt met titanium. Pas na vijf jaar testen en continue perfectioneren kwam het model op de markt. Hij is schok- en valbestendig, waterdicht en - misschien wel het belangrijkste - ontzettend nauwkeurig qua chronometrage en tijdsaanduiding. Het prijskaartje is navenant. Voor een exemplaar met het opvallende rood-gouden design moet je 500.000 euro neertellen.

Diefstal

Maar ook Robert Lewandowski had dus een horloge aan. En zijn exemplaar genoot minstens evenveel interesse. Zijn Casio-uurwerk - meer bepaald het gouden vintage-model A158WETG-9A - heeft een winkelwaarde van... 60 euro. Geen type waar er slechts een honderdtal van zijn gemaakt. Wel eentje dat overal beschikbaar is. En een horloge dat doet waar het oorspronkelijk voor bedoeld is: de tijd aangeven. Inclusief een groen LED-lampje om het scherm te verlichten wanneer het donker is. Toch wel opvallend voor een man die niet moet kijken op een cent meer of minder. De Pool verdient bij FC Barcelona zo’n tien miljoen euro per jaar. Al moet gezegd: Lewandowski is nooit de man geweest om te pochen met zijn loonbriefje. Stijlvol, dat is het belangrijkste.

Al kan het goedkopere horloge ook alles te maken hebben met wat hem onlangs overkwam. Een paar dagen na zijn transfer naar Barcelona - midden augustus - sloegen dieven toe. Toen ‘Lewa’ aan het trainingscomplex handtekeningen aan het uitdelen was, braken twee mannen in zijn auto om z’n telefoon en z’n Patek Philippe-uurwerk ter waarde van 70.000 euro te stelen. Lewandowski achtervolgde de dieven en kon daardoor de locatie waar ze verbleven doorgeven aan de politie. Zo kreeg de goalgetter zijn favoriete horloge terug. Maar hem dragen? Daarvoor is de schrik nog te groot. Zelfs op de Ballon d’Or - de grootste awardshow in het voetbal.

Keuzestress

Nog even naar Benzema, want mogelijk heeft de Fransman nu keuzestress. Naast de Ballon d’Or-trofee kreeg de Real-spits er namelijk nog een cadeautje bovenop. Een horloge, jawel, speciaal gemaakt voor het jaarlijkse event. Lionel Messi, de laureaat van 2021, kreeg er vorig jaar ook eentje overhandigd. Ook de ‘2022 Purnell Ballon d’Or’ is 18 karaats goud. Leuk detail: het uurwerk bevat een roségouden balletje met het Ballon d’Or-logo in gegraveerd. Ook Alèxia Putellas, de Spaanse die werd verkozen tot beste voetbalster, kreeg een exemplaar.

Het kostuum van Benzema op de Ballon d’Or en het kostuum van Tupac in 1996:

