Twee keer op rij kampioen en dus leggen Philippe Clement en Club Brugge de lat nóg hoger: “Willen beter doen in Europa”

Club BruggeTwee keer kampioen op rij… en dus wordt de lat nóg hoger gelegd bij Club Brugge dit seizoen. Zo wil blauw-zwart bovenop een historisch derde opeenvolgende landstitel ook in Europa potten breken: “We zijn er heel dicht bij geweest, maar nu willen we het over de streep trekken”, ambieert Philippe Clement de tweede ronde van de Champions League.

Ze zitten in een nieuw trainingspak, maar verder is - met uitzondering van de toevoeging van Gert-Jan De Mets - niets veranderd aan de technische staf van Club Brugge. Philippe Clement zwaait er nog steeds de plak, ondanks enige ophef en oponthoud wat betreft zijn contractverlenging: “Na drie titels op rij is het logisch dat er wat interesse is”, kwam Clement vanmiddag na de ochtendtraining terug zijn dossier. “Ik ken het verhaal van Club Brugge goed, ik weet wat ik hier heb. Ik weet ook hoe de club zich ontwikkelt en wat de positie van Club in Europa is. Er zijn maar een aantal ploegen die mij in verleiding kunnen brengen en dat aantal wordt elk jaar kleiner.”

Clement tekende een contract voor onbepaalde duur, maandag begon hij aan zijn derde campagne als hoofdtrainer bij Club: “Wie twee keer op rij kampioen speelt, krijgt meer concurrentie. Daarvan zijn we ons bewust - we zien dat ook aan de transfers die nu gebeuren. Bij de anderen wordt de honger groter, maar ook bij ons kan het altijd beter. Dat is ook de ambitie bij de start van het nieuwe seizoen.”

Club neemt al langer geen vrede met enkel een landstitel, zeker dit seizoen wil blauw-zwart toeslaan in Europa: “We willen nog een verdere stap zetten. Afgelopen seizoen zijn we dicht bij de tweede ronde van de Champions League geweest, nu willen we dat over de streep trekken. Natuurlijk ben je afhankelijk van de loting, maar meer dan ooit is Europa onze prioriteit wanneer we op een bepaald moment keuzes zullen moeten maken.”

Anderlecht, Antwerp, Genk en Gent realiseerden al enkele inkomende transfers, bij Club bleef het vooralsnog stil: “Vroeger - en zelfs vorige zomer nog - was ik daar veel ongeduldiger in. Je leert er evenwel mee omgaan. Ik weet waar de club mee bezig is, ze betrekken mij bij alles. Ons bestuur is ambities… en dus probeer ik mij op andere dingen te focussen.” Clement vreest anderzijds niet meteen voor een vertrek van de sterkhouders, zoals Kossounou, Lang, Mata of De Ketelaere: “Vandaag zijn we in de situatie waarin we aanbiedingen kunnen weigeren. Het moeten grote bedragen zijn vooraleer onze sterkhouders zullen vertrekken.”

