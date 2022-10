Twee dagen vrij, dus keert Dries Mertens terug naar Napels (om er indruk te maken op vrouw Kat)

Champions League INTERVIEW. Raphael Onyedika, van het gevecht om te overleven naar de Champions League: “We moesten soms bedelen voor eten. Dat is hard voor een kind”

De voetbalharten in Brugge heeft hij instant veroverd. Een interview met Raphael Onyedika (21), cement op het blauw-zwarte middenveld, gehard door het leven. “Als we klaar waren met voetballen, keken we door de ramen van de buren naar de Champions League of de Premier League.”

4 oktober