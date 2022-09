Twee assists van De Bruyne, een goal van Haaland en een smerige karatetrap: Man City pakt Wolves simpel in (0-3)

Buitenlands voetbalDe eerste van het seizoen van zijn duurste aanwinst aller tijden. De veertiende in tien wedstrijden voor zijn meest efficiënte aankoop tot nu toe. Wolverhampton was de match van Jack Grealish, doelpuntenmaker en slachtoffer van een smerige karatetrap, en die van de monsterlijke Erling Haaland. Tussen die twee speelde ook Kevin De Bruyne zijn rol met twee assists. Smooth operator bij de Engelse kampioen.

Jack Grealish leeft alsof het zijn laatste dag is. Zie de diverse feestfoto’s die de Engelse international achtervolgen.

Die Jack Grealish kostte Manchester City vorig zomer 118,5 miljoen euro. Bijna het dubbele van wat City in april betaalde voor ene Erling Haaland.

Voor 118 miljoen verwacht de buitenwacht een zekere return. In een wereld waar cijfers en rendement alsmaar belangrijker worden, oogt de balans van Grealish wel erg mager.

Tot voor Wolverhampton zaterdagmiddag stond de teller op 6 goals en 4 assists in 43 matchen voor City, waarvan geen enkel doelpunt of geen enkele aangever dit seizoen. Te weinig voor een aanvallende middenvelder.

Volledig scherm © AFP

Pep Guardiola is het daar niet mee eens. De succestrainer, die entertainment en inventiviteit doorgaans boven naakte statistieken verkiest, pareerde vrijdag de kritiek op zijn meest sexy speler.

“Wij hebben hem niet vastgelegd om geweldige goals te maken of passes te geven”, zei Guardiola. “Er zijn andere redenen waarom wij hem er bij namen. En wanneer hij speelt, brengt hij precies wat we van hem vragen. Natuurlijk wil ik dat hij goals maakt en assists geeft. Hij ook. Maar dat is niet het belangrijkste.”

Op Wolverhampton scoorde Grealish na 55 seconden op aangeven van De Bruyne en na een knap hakje van Foden. Die nul was snel weg. De kritiek ook voor eventjes.

In 44 wedstrijden heeft Grealish nu dus een voet in elf goals. De onvermijdelijke Erling Haaland maakte op Wolves zijn elfde in zeven Premier Leaguematchen, zijn veertiende in alle competities. Monsterlijke cijfers.

Nog altijd is hij maar amper in het veldspel van City betrokken, maar dat maakt niet uit. Een doelpunt om de 14 baltoetsen. Niemand komt in de buurt van zijn energiezuinigheid. Zaterdagmiddag scoorde hij bij zijn vijfde baltoets. Zijn honderdste sinds hij voor een club uit de grote vijf competities speelt (86 goals voor Dortmund, 14 voor City). De teller blijft lopen. Still counting.

In de schaduw van de grote Noor kan De Bruyne ondertussen ook sterke cijfers voorleggen: 1 doelpunt en 8 assists in tien officiële matchen. De afwerker, die hij vorig seizoen was, is terug aangever geworden. Van de 14 van Haaland bracht hij er drie aan, gisteren voorzag hij Grealish (0-1) en Phil Foden (0-3). Met 92 assists in de Premier League is hij nog drie beslissende passes verwijderd van de top vijf aller tijden. Foerier.

Ondertussen gaat een foto/video van Grealish viraal. Deze keer geen van zijn escapades, wel die van de vreselijke karatetrap van Wolvesspeler Collins in de onderbuik van Grealish. Een terechte rode kaart.

Met 17 op 21 wipt Manchester City (voor even) naar de eerste plaats in de Premier League.

Volledig scherm Collins plant de stuts wild in de onderbuik van Grealish. Hij krijgt terecht rood. © Action Images via Reuters

