Turkse competitie opgeschrikt: ex-speler Anderlecht zakt plots in tijdens match

Jupiler Pro League KV Oostende stevig in de aanval na discutabe­le goal: “Niet zelden draait een VAR-beslissing in het voordeel van de G5 uit”

12:31 Coach Alexander Blessin was na de partij op Sclessin al woest, nu heeft ook de club in een officieel statement (stevig) gereageerd op het wedstrijdverloop tussen Standard en KV Oostende. Er was veel commotie rond de beslissende goal van Amallah, die al dan niet buitenspel zou hebben gestaan. “Er heerst (te) grote willekeur in beslissingen. Ofwel uit onkunde, ofwel moedwillig. Dat laatste willen we eigenlijk niet denken.”