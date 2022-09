Trieste taferelen in Franse tweede klasse: Metz-Guingamp ontsierd door 3 rode kaarten in 25 minuten

Time-Out Francesco Totti scheidt van Ilary Blasi: “Ik stopte met voetbal, verloor mijn vader en raakte in een depressie, maar zij was er niet voor mij”

Francesco Totti (45) heeft al leukere tijden gekend, nadat hij in 2017 het voetbal vaarwel zei. Twee jaar geleden zijn papa Enzo verloren aan de gevolgen van Covid-19, waarna de AS Roma-legende in een depressie sukkelde. Zelf twee weken lang zware corona gehad en in juli van dit jaar uit elkaar met zijn vrouw Ilary Blasi (41), met wie hij drie kinderen heeft. Totti: “Zij was er in die moeilijke periode niet voor mij.” Een vechtscheiding wacht.

12 september