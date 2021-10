Triest nieuws: mama van betreurde François Sterchele overleden aan gevolgen coronavirus

Boonen lag al een paar dagen in het ziekenhuis en overleed gisteren om 20u23, toevallig ook het rugnummer van haar zoon en de minuut waarin de Club-supporters vandaag nog steeds applaudisseren voor Sterchele. Ze had de voorbije jaren al gezondheidsproblemen, zo genas ze van kanker en had ze een donornier nodig. Club Brugge betuigde zijn medeleven aan de familie via de officiële kanalen.

Dochter Marine, zus van François, deelde een emotionele boodschap op Facebook. “Het leven heeft ons niet gespaard, maar zeker jou niet. Na alles wat je hebt meegemaakt en overwonnen hebt, krijgt dat verdomde virus het laatste woord. Rust nu maar zacht en geef mijn lieve broer een dikke zoen van me.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

François Sterchele kwam op 8 mei 2008 om het leven in een auto-ongeluk. Hij was toen amper 26 jaar en één van de beste spitsen in de Belgische competitie. Boonen zette zich na het overlijden van haar zoon nog fel in voor de vereniging ‘François Sterchele, rêve des enfants’, een organisatie die zieke kinderen bijstaat. Daarnaast schreef ze boeken over haar zoon.

In 2016 richtte Boonen zich in een interview met deze krant nog met woorden van dankbaarheid tot de Club-supporters. “De hommage die jullie François nog elke match geven in de 23e minuut, is het mooiste geschenk dat jullie ons kunnen geven. Ik heb het gevoel dat François nog altijd rondwaart op Club, dat hij nog altijd aanwezig is op het veld. Jullie zijn supporters uit de duizend met heel veel respect en waarden. Jullie zitten voor altijd in mijn hart en dat van mijn kinderen. Ik denk dat mijn zoon - in zijn veel te korte passage bij Club - iets moois heeft achtergelaten. Maar dat geven jullie hem en mij nu in tienvoud terug. Daar kan ik jullie nooit genoeg voor bedanken.”

Volledig scherm Marleen Boonen signeert haar boek over haar zoon. © Photo News