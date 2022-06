TRANSFERNIEUWS. “Witsel legt maandag medische testen af bij Atlético” - Chelsea rekent op huursom tot 20 miljoen voor Lukaku - Mané naar Bayern

Rode Duivels “België danste op het ritme van Hazard”: Spaanse sportkrant opvallend lovend voor Eden, onze analisten zijn dat een pak minder

De meningen zijn verdeeld. Terwijl Jan Mulder en Marc Degryse niet bepaald hoog opliepen met de prestatie van Eden Hazard, gisteren in de 0-1-zege van de Rode Duivels in Polen, waren ze elders wél te spreken over onze aanvoerder. Vooral in het Spaanse AS, al is dat niet toevallig een Madrileense sportkrant. Of is dat toch eerder volharden in de boosheid?

