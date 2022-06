Transfernieuws. Sadio Mané: "60 tot 70% van de Senegalezen wil dat ik Liverpool verlaat” - Hint De Jong op een vertrek bij Barcelona?

RODE DUIVELS RETRO. De derby die in het teken stond van de rel tussen Kluivert en Staelens: “Lorenzo hoefde zich toch niet zomaar laten uitschel­den?”

Gemompel, het vermanende vingertje en de elleboogstoot. Het is de Derby der Lage Landen van het WK in 1998 in een notendop. De hoofdrolspelers van de tien seconden durende scène kent u al lang: Patrick Kluivert en Lorenzo Staelens. “Achteraf hebben we er veel om gelachen.”

