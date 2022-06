TRANSFERNIEUWS. Ook Ecuadoriaanse spits op weg naar Anderlecht - Pletinckx (Zulte Waregem) dicht bij overstap naar OH Leuven

AA Gent De natte droom van Vanhaeze­brou­ck is de nieuwe aanvaller van AA Gent: “Cuypers is ideale speler voor ons”

Hein Vanhaezebrouck was aan het einde van het seizoen stellig: met Hugo Cuypers erbij in de winter had AA Gent de Champions Play-offs niet gemist. Zes maanden later is de revelatie van KV Mechelen toch een Buffalo, tot jolijt van de coach van AA Gent.

16 juni