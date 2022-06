TRANSFERNIEUWS. Man City maakt komst Haaland officieel bekend: “De juiste club om mijn ambities waar te maken” - Nog geen doorbraak in dossier-Lukaku

BELGISCH VOETBAL Vijf prangende thema’s voor nieuwe Union-coach Karel Geraerts: “Wij zijn winnaars, dus willen we doorstoten in de Champions League”

De uitdaging is gigantisch, de goesting mogelijk nog groter. Debutant Karel Geraerts (40) is niet bang van de erfenis van Felice Mazzu. De nieuwe T1 van Union in vijf thema’s. “Communicatie wordt cruciaal in mijn aanpak.”

10 juni