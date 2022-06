TRANSFERNIEUWS. Haaland officieel van City: “De juiste club om mijn ambities waar te maken” - Nog geen doorbraak in dossier-Lukaku - Gents bod op Torunarigha te laag

Rode Duivels “Dat vingertje? Ik zei dat ik niet in de krant wou lezen dat hij het zo bedoelde”: Vertonghen dolde met Trossard na (bewuste?) wereldgoal

De 4-1 van de Rode Duivels was van heerlijke makelij. Getekend: de rechter van Leandro Trossard. Perfect in de kruising. “Het was een schot”, lachte de winger achteraf. “Maar het lijkt misschien een voorzet omdat ik hem daar zo rustig plaats. Ik zag de keeper wat uit z'n goal staan, en mikte naar de verste paal. Hij ging lekker binnen.”

9 juni