Transfernieuws. Emmanuel Agbadou trekt van AS Eupen naar Stade Reims

WK Voetbal Oekraïense ‘voetbal­sol­da­ten’ openen vanavond in Schotland jacht op WK-tic­ket: “Na de bommen en raketten zijn we voor niets nog bevreesd”

Het Oekraïense elftal ziet zich deze week als ‘voetbalsoldaten’: niet aan het front in de oorlog tegen Rusland, maar op het veld in de jacht op een WK-ticket. Vanavond Schotland kloppen en zondag Wales, en dan mag Oekraïne naar Qatar. Dat zou symbolisch het moreel van de strijdkrachten enorm opkrikken, beseffen de internationals onder wie ex-AA Gent-spits Roman Yaremchuk: “In de bus luisteren we alleen nog naar Oekraïense liedjes.”

1 juni