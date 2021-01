Transfer Talk. Zulte Waregem ligt in pole position voor Harbaoui

Zulte Waregem ligt in pole position voor Harbaoui

Ex-topschutter Hamdi Harbaoui is een vrije speler. Sinds zijn contract bij het Qatarese Al-Arabi vorige week afliep schermt de pas 35 geworden Tunesiër met de interesse van enkele Belgische clubs, waaronder Waasland-Beveren, KV Mechelen en STVV. Het is echter Harbaoui’s ex-club Zulte Waregem dat in pole position ligt. Francky Dury en co krijgen sinds gisteren echter concurrentie van het Qatarese Al-Khor. Ook zij zien wel wat in de transfervrije aanvaller. Afwachten of Harbaoui voor een (laatste?) sportieve uitdaging kiest, of eerder het financiële laat primeren. (MVS/FKS)