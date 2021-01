Transfer Talk. Zulte Waregem ligt in pole position voor Harbaoui - Barcelona stalt Alena bij Getafe

Serie A Ooit bijna ploegmaats bij Juventus, nu start Romelu Lukaku even straf als Cristiano Ronaldo in Italië

4 januari De discussie over kwaliteiten en palmares laten we gesloten, maar in één lijstje staat Romelu Lukaku nu wel naast Cristiano Ronaldo. De headlines na Crotone gingen gisteren terecht naar hattrickheld Lautaro, maar ‘Big Rom’ eiste wel zijn plaats op in de historie. Zijn even straffe Italiaanse start als CR7. En dat terwijl ze in 2019 bijna ploegmaats waren bij Juventus, ze stuurden mekaar zelfs enkele berichtjes.