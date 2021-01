Transfer Talk. Zulj op weg naar Göztepe - Milan heeft interesse in Coulibaly van Beerschot, dat nog speler van Sheffield krijgt

Milan heeft interesse in Coulibaly

De sterke prestaties van Ismaila Coulibaly – die door het Engelse Sheffield United voor drie jaar wordt uitgeleend aan zusterclub Beerschot – wekken interesse op bij verschillende (buitenlandse) ploegen. In de wandelgangen vernamen wij dat de Italiaanse grootmacht AC Milan, dat momenteel aan de leiding staat in de Serie A, een bod heeft uitgebracht op de 20-jarige Malinese middenvelder. Op het Kiel valt echter te vernemen dat Coulibaly deze winter zeker niet zal vertrekken. In geen tijd groeide het jonge talent uit tot een cruciale pion op Beerschots middenveld. Zondag scoorde Coulibaly nog tegen AA Gent. In totaal zit hij al aan vijf doelpunten.

Volledig scherm Ismaila Coulibaly. © Photo News

Beerschot krijgt er zelfs nog een speler bij van Sheffield United. Het gaat om George Broadbent, een 20-jarige Engelse middenvelder. Hij vertoeft al een week in quarantaine in België en maakt snel zijn opwachting op het Kiel. Broadbent verblijft tot het einde van het seizoen op huurbasis bij Beerschot.

Peruaans talent Kluiverth, genoemd naar Kluivert, op weg naar Lommel

Pas op zijn achttiende verjaardag is hij speelgerechtigd, maar in Peru gaan ze ervan uit dat Manchester City het talent Kluiverth Aguilar (17) straks bij Lommel SK stalt. De City Football Group plukte de vleugelverdediger in april 2020 weg bij Alianza Lima, maar omdat transfers onder 18 verboden zijn, moest de groep achter City wachten tot dit jaar. Bij Lima verwachten ze hun speler niet meer terug. In februari reist hij naar Europa, in mei wordt hij 18.

”Mijn vader houdt van Nederlands voetbal en noemde mij daarom naar Patrick Kluivert”, onthulde Aguilar. “Ik heb ook een oudere broer, die heet Rijkaard.” Waar de h vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. (DKLB/KTH)

Volledig scherm © BELGA

Klauss komt niet naar KV Mechelen

De zoektocht naar een nieuwe spits loopt stroef bij KV Mechelen. Hoffenheim-spits João Klauss (23), die bovenaan het verlanglijstje stond, heeft Malinwa bedankt voor de interesse en geeft de voorkeur aan een andere (buitenlandse) optie. Eerder bleek Lukas Hinterseer (Hamburg) eveneens onhaalbaar. Ook Avenatti en Harbaoui werden al in verband gebracht met Malinwa. (ABD)

Volledig scherm João Klauss. © Photo News

Zulj op weg naar Göztepe

Anderlecht is zijn kern aan het afslanken. Niet alleen Derrick Luckassen (einde huurovereenkomst) en Antonio Milic (Lech Poznan) vertrekken, ook Peter Zulj is op weg naar de uitgang. RSCA zal de 27-jarige Oostenrijker verhuren zonder aankoopoptie aan het Turkse Göztepe. Zulj was op een zijspoor beland bij Anderlecht, hij speelde dit seizoen maar een handvol wedstrijden mee. (PJC)

Volledig scherm © Photo News

Anderlecht neemt vervroegd afscheid van Luckassen

Anderlecht gaat de huurovereenkomst met PSV omtrent Derrick Luckassen verbreken. De Nederlandse verdediger is op weg naar het Turkse Kasimpasa. Paars-wit huurde de 25-jarige Luckassen sinds augustus 2019 van de Eindhovense club, maar de laatste maanden kwam hij nauwelijks in het stuk voor. Luckassen kwam in z’n periode in Brussel tot 29 optredens voor Anderlecht.

Volledig scherm © BELGA

Benkovic (Leicester) dicht bij OHL

Bij OHL willen ze het niet bevestigen, maar betrouwbare Engelse bronnen melden dat het vast staat dat centrale verdediger Filip Benkovic (23) door Leicester City wordt uitgeleend aan de Leuvense club. De 1.94 meter grote Kroaat werd in 2018 door de ‘Foxes’ voor ruim 14 miljoen weggehaald bij Dinamo Zagreb en werd eerder uitgeleend aan Celtic Glasgow en de Engelse tweedeklassers Bristol en Cardiff. De jonge OHL-verdediger Jordy Gillekens zou uitgeleend worden aan Lierse Kempenzonen. (HML)

Volledig scherm Filip Benkovic . © Photo News

Duitse verdediger Bastians op weg naar de Freethiel

Een eerste aanwinst van de nieuwe TD van Waasland-Beveren, Roger Stilz, is op weg naar de Freethiel. De 32-jarige Duitse centrale verdediger Felix Bastians wordt eerstdaags voorgesteld. Zijn contract bij het Chinese Tianjin Teda liep na twee jaar af. Eerder voetbalde Bastians in eigen land bij Freiburg, Hertha BSC en Bochum, nadat hij in het begin van zijn carrière drie jaar in Engeland speelde. Nottingham Forest leende Bastians toen uit aan zes verschillende clubs. (LUVM)

Cercle Brugge strikt spits Kévin Denkey

Cercle Brugge heeft aanvaller Kévin Denkey overgenomen van het Franse Nîmes, de rode lantaarn in de Ligue 1. De 20-jarige Togolese international zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen en een half, zo meldt de Vereniging zondag.

Denkey werd opgeleid bij Nîmes, waar hij begin 2017 zijn profdebuut vierde. Dit seizoen speelde hij tot dusver tien wedstrijden in de Ligue 1. Daarin scoorde hij één keer.

“Het aantrekken van een spits was onze topprioriteit en daarbij stond de naam van Kévin Denkey bovenaan onze lijst”, verklaart Carlos Avina, technisch directeur bij Cercle Brugge. “Kévin is niet alleen een talent, hij is ook een speler die onmiddellijk een positieve impact zal hebben op het team. Denkey is een aanvaller pur sang maar kan ook vanop de flank infiltreren. Hij is jong, wil zich bewijzen, is getalenteerd en daardoor past zijn profiel perfect bij onze strategie op de lange termijn.”

Volledig scherm Denkey (rechts) in actie tegen Rennes. © AFP