Transfer Talk. Xavier Mercier verlaat OH Leuven voor Hongaarse Ferencvaros - Beerschot trekt Robbe Quirynen aan

Rode Duivels Louis van Gaal houdt de voetjes op de grond: “Leek makkelijk, maar België had ook kansen”

Zijn ploeg was op alle vlakken heer en meester tegen de Rode Duivels, maar Nederlands bondscoach Louis van Gaal hield de voeten op de grond. “Het leek misschien makkelijk, maar zo makkelijk was het niet. We hebben wel verdiend gewonnen, we hebben de meeste kansen gecreëerd. Al had België ook kansen - als die eerste erin gaat, krijg je een heel andere wedstrijd. Dat mogen we niet vergeten. Wij zitten in een proces richting het WK. Ik wil de komende wedstrijden nog heel veel spelers aan het werk zien. Een wedstrijd tegen België is wel de beste wedstrijd om spelers te beoordelen.”

3 juni