Transfer Talk. Westerlo haalt drie spelers onder wie jeugdproduct Club - Kevin Hoggas (Cercle Brugge) naar Waasland-Beveren

VoetbalHet nieuwe voetbalseizoen ging intussen van start, maar de transfermolen draait nog steeds op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Westerlo verwelkomt N’Diaye, Bernat en De Cuyper, Vandermotten tekent bij

Westerlo heeft drie nieuwe spelers voorgesteld. Mamoutou N’Diaye en Jan Bernat komen de Kempenaars versterken, net als Maxim De Cuyper.

De Cuyper is een jeugdproduct van Club Brugge, waar hij debuteerde in de Europa League tegen Manchester United. Hij wordt voor een seizoen geleend van de landskampioen.

N’Diaye, een 31-jarige middenvelder, is niet aan zijn proefstuk toe in België. In het verleden stond hij reeds onder contract bij Gent, Zulte Waregem en Antwerp. Hij komt over van het Spaanse Marino.

Daarnaast strijkt ook Jan Bernat, een 20-jarige middenvelder, neer in het Kuipke. De Slovaak maakt de overstap van Presov uit zijn thuisland.

Verder verlengde doelman en jeugdproduct Jitse Vandermotten zijn contract met een jaar bij de club uit 1B.

Westerlo opent zijn nieuwe seizoen op zondag 15 augustus met een verplaatsing naar Virton.

Kortrijk dicht bij twee inkomende transfers

KV Kortrijk staat op het punt om Abdelkahar Kadri aan te trekken van het Algerijnse Paradou AC. Kadri is een 21-jarige Algerijnse verdedigende middenvelder. Hij moet de concurrentie aangaan met Kevin Vandendriessche en Ante Palaversa. In het verleden toonde zowel Ajax als Porto interesse in Kadri, maar tot een deal kwam het nooit. Ook de transfer van Dylan Mbayo zit in de afrondende fase. De negentienjarige vleugelaanvaller maakt de overstap van AA Gent. (IVDA)

Wernersson (KVM) op weg naar Noorse Stabæk

KV Mechelen was al even op zoek naar een oplossing voor Victor Wernersson (26) en lijkt die nu gevonden te hebben. De Zweedse linksachter is op weg naar de Noorse eersteklasser Stabæk Fotball. Het gaat om een uitleenbeurt (al dan niet met aankoopoptie). Wernersson arriveerde een jaar geleden Achter de Kazerne en moest er een vaste waarde worden, maar hij kon zich nooit doorzetten. Hij kwam amper 9 keer in actie voor Malinwa. (ABD)

Volledig scherm Victor Wernersson © Photo News

Kevin Hoggas (Cercle Brugge) trekt naar Waasland-Beveren

Kevin Hoggas verlaat Cercle Brugge. De 29-jarige Franse middenveldspeler tekende bij Waasland-Beveren, dat straks een gooi wil doen naar de promotie in 1B. Hoggas voetbalde sinds januari 2018 voor Cercle, waarmee hij van 1B naar 1A promoveerde onder leiding van Frankie Vercauteren en vervolgens met wisselend succes aan de slag bleef onder de coaches Guyot, Mercadal, Storck, Clement en Vanderhaeghe. Hoggas speelde in Frankrijk voor Besançon, Belfort, Evian en Bourg-en-Bresse. In vier jaar Cercle scoorde hij 7 keer in 66 officiële wedstrijden. Door een schorsing kwam Hoggas dit seizoen niet meer in actie voor groen-zwart. (LUVM)

Volledig scherm Kevin Hoggas © Photo News

Onyekuru (ex-Eupen en -Anderlecht) ruilt Monaco in voor Olympiakos

Henry Onyekuru heeft een nieuwe club gevonden. De voormalig speler van Eupen en Anderlecht ruilt Monaco in voor een avontuur bij Olympiakos. Dat nieuws maakten beide clubs maandag bekend. De Nigeriaanse aanvaller zette zijn krabbel onder een verbintenis tot 2025 bij de 46-voudige Griekse landskampioen.

De nog altijd maar 24-jarige Onyekuru kende zijn doorbraak in de Oostkantons bij Eupen. In 2019 maakte hij de overstap naar Monaco na een passage bij Everton, dat hem uitleende aan Anderlecht en Galatasaray. In Monegaskische loondienst kwam hij slechts tot acht optredens.

Volledig scherm Onyekuru in het shirt van Anderlecht. © Photo News

Aaron Leya Iseka volgt Obbi Oulare richting Barnsley

Aaron Leya Iseka vervolgt zijn carrière bij de Engelse tweedeklasser Barnsley. Met dat nieuws kwam het team uit de Championship maandag naar buiten. Hij ondertekende een contract voor vier seizoenen op Oakwell.

Leya Iseka, de jongere broer van Michy Batshuayi, komt over uit Frankrijk, waar hij de afgelopen drie voetbaljaargangen aan de slag was. Toulouse, uitkomend in de Ligue 2, nam hem destijds over van Zulte Waregem en leende hem vorig jaar uit aan eersteklasser Metz. In 21 competitiematchen lukte de 23-jarige aanvaller daar vier goals.

Het is overigens niet de eerste Belg die deze zomermercato neerstrijkt bij Barnsley. Eerder plukte de club Obbi Oulare al weg bij Standard, waar hij op een zijspoor was beland.

Volledig scherm Aaron Leya Iseka. © AFP

Versterking voor Beerschot?

Volgens Britse media is de kans reëel dat Beerschot binnenkort versterking krijgt vanuit zusterclub Sheffield United. Zo zou wingback Femi Seriki (19) het aanbod hebben gekregen om een jaartje te worden uitgeleend aan Beerschot. De Engelsman met Nigeriaanse roots speelt sinds 2019 in Sheffield. Op het einde van het vorige seizoen – toen Sheffield degradeerde uit de Premier League – maakte Seriki zijn debuut in de eerste ploeg. Hij mocht toen één minuut invallen tegen Newcastle. Met het oog op zijn verdere ontwikkeling als voetballer wil Sheffield Seriki nu dus een tijdje op het Kiel stallen. (KDC)

Volledig scherm Femi Seriki in actie voor Sheffield United. © rv

