Transfer Talk. Wellenreuther op weg naar Willem II, Duitse interesse voor Cobbaut - Abraham officieel van AS Roma

Wellenreuther op weg naar Willem II

Anderlecht heeft bijna een oplossing gevonden voor Timon Wellenreuther (25). Willem II wil de doelman huren zonder aankoopoptie, de gesprekken gaan de goeie richting uit. Wellenreuther is slechts vierde keeper, nadat hij vorig seizoen nooit kon overtuigen als vervanger van Van Crombrugge. Voor Elias Cobbaut (23) is er vage belangstelling uit Duitsland, Mustapha Bundu (24) geniet interesse uit Denemarken en Frankrijk. Inkomend linken Italiaanse media Christian Kouamé (23) aan Anderlecht. Kouamé is een Ivoriaanse spits van Fiorentina. In Frankrijk klinkt het dan weer dat Myziane Maolida (22) van Nice een optie is. Het is een publiek geheim dat RSCA nog een extra aanvaller wil. (PJC/RN)